Mueren tres comerciantes de Chilac en accidente en la autopista Amozoc-Perote

San Gabriel Chilac. – Tres integrantes de una familia de este municipio, perdieron la vida en un accidente automovilístico sobre la autopista Amozoc-Perote, al parecer hay una persona que sobrevivió al percance y fue hospitalizada en Huamantla, Tlaxcala, ya que el hecho ocurrió en territorio de esa entidad.

Los fallecidos fueron identificados como Jesús Ortega Flores, Omar Ortega Romero y Alejandra Romero Martínez, de ocupación comerciantes, quienes salieron de Cholac con la intención de vender su mercancía en San Miguel Tenextatiloyan, Zautla, Puebla.

Según datos del percance, los comerciantes viajaban, la noche de ayer, lunes, a bordo de una camioneta cuando sufrieron un intento de asalto y en su afán de evadir a los delincuentes, el conductor perdió el control de la unidad que fue alcanzada por un tráiler.

El impacto con el vehículo pesado fue aparatoso, conductores que circulaban en esa vialidad pidieron auxilio a corporaciones de auxilio que al llegar ya nada pudieron hacer por las tres personas porque ya habían fallecido.

Hasta el momento no se ha confirmado la versión de un sobreviviente del accidente, solo trascendió que supuestamente se le ingresó a un hospital de Huamantla, pero se desconoce su identidad.

Familiares de los fallecidos fueron informados del hecho, por lo que se trasladaron a Tlaxcala para realizar la identificación de los cuerpos y solicitar su entrega a fin darles sepultura en Chilac.

La Fiscalía General de Tlaxcala realizó el levantamiento de los cuerpos y procedió a iniciar la carpeta de investigación correspondiente a fin de determinar la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.