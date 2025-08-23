Mueren cuatro personas por explosión de polvorín en Hueyotlipan; hay cuatro heridos

La tarde de este viernes, cuatro personas perdieron la vida a consecuencia de la explosión de un polvorín en la comunidad de San Miguel Zacaola, perteneciente al municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. Otras cuatro personas resultaron heridas, de acuerdo con el reporte de autoridades estatales.

El siniestro ocurrió en un taller de pirotecnia localizado en la calle Villa del Tren y 8 Norte, alrededor de las 17:30 horas. Testigos refirieron que se escucharon al menos tres detonaciones, lo que generó alarma entre los habitantes de la zona.

Tras el estallido, al sitio acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno, pues el lugar se encuentra a escasos metros del panteón de la comunidad. En el lugar confirmaron el fallecimiento de cuatro personas, así como que otras cuatro resultaron lesionadas, de las cuales dos tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercanos, mientras que las demás recibieron únicamente atención prehospitalaria.

Personal de Protección Civil del Estado realizó labores de mitigación de riesgos, al tiempo que paramédicos de la misma dependencia brindaron atención a las dos personas que no requirieron traslado a un nosocomio.

La explosión generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, lo que fue reportado en redes sociales por habitantes de Zacaola, Los Reyes de Juárez y Tepeaca.

Además, la Dirección General de Protección Civil constató que la onda expansiva provocó que se fracturaran los vidrios de viviendas aledañas. El estruendo y la vibración también fueron perceptibles en la zona urbana de Acatlán de Osorio.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales continuaban con las labores de remoción de escombros.

Cabe destacar que en San Miguel Zacaola se han registrado al menos otras tres explosiones vinculadas con la pirotecnia, una actividad que forma parte de las tradiciones y la identidad de la comunidad.

Con este nuevo hecho suman ocho las personas fallecidas en Zacaola por explosiones relacionadas con la pirotecnia desde 2022.

Finalmente, hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas mortales ni de los heridos.