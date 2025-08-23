Viernes, agosto 22, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Mueren cuatro personas por explosión de polvorín en Hueyotlipan; hay cuatro heridos

Dos personas fueron trasladadas de emergencia a un hospital

Mueren cuatro personas por explosión de polvorín en Hueyotlipan; hay cuatro heridos
Isaí Pérez Guarneros

La tarde de este viernes, cuatro personas perdieron la vida a consecuencia de la explosión de un polvorín en la comunidad de San Miguel Zacaola, perteneciente al municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. Otras cuatro personas resultaron heridas, de acuerdo con el reporte de autoridades estatales.

Te puede interesar: Cinco muertos y cuatro lesionados deja explosión de dos polvorines en Xiutetelco

El siniestro ocurrió en un taller de pirotecnia localizado en la calle Villa del Tren y 8 Norte, alrededor de las 17:30 horas. Testigos refirieron que se escucharon al menos tres detonaciones, lo que generó alarma entre los habitantes de la zona.

 

Tras el estallido, al sitio acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno, pues el lugar se encuentra a escasos metros del panteón de la comunidad. En el lugar confirmaron el fallecimiento de cuatro personas, así como que otras cuatro resultaron lesionadas, de las cuales dos tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercanos, mientras que las demás recibieron únicamente atención prehospitalaria.

Personal de Protección Civil del Estado realizó labores de mitigación de riesgos, al tiempo que paramédicos de la misma dependencia brindaron atención a las dos personas que no requirieron traslado a un nosocomio.

La explosión generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, lo que fue reportado en redes sociales por habitantes de Zacaola, Los Reyes de Juárez y Tepeaca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la Dirección General de Protección Civil constató que la onda expansiva provocó que se fracturaran los vidrios de viviendas aledañas. El estruendo y la vibración también fueron perceptibles en la zona urbana de Acatlán de Osorio.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales continuaban con las labores de remoción de escombros.

Cabe destacar que en San Miguel Zacaola se han registrado al menos otras tres explosiones vinculadas con la pirotecnia, una actividad que forma parte de las tradiciones y la identidad de la comunidad.

Con este nuevo hecho suman ocho las personas fallecidas en Zacaola por explosiones relacionadas con la pirotecnia desde 2022.

Finalmente, hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas mortales ni de los heridos.

Temas

Más noticias

Nacional

Mercado de suplementos alimenticios tuvo ventas en 2023 por más de 58 mil mdp

La Jornada -
El creciente interés de las personas por conservar su salud y tener una vejez saludable explica el auge del mercado de los suplementos alimenticios...
Nacional

Sólo 27 de las 76 personas postuladas para CNB cumplen con requisitos: SG

La Jornada -
Ciudad de México. La secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que sólo 27 de las 76 personas que fueron postuladas para buscar...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Encuentran el cadáver de un hombre en un entierro clandestino en Hueyotlipan

Patricia Méndez -
El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue hallado el sábado enterrado en cultivos de la junta auxiliar de San Miguel...
00:00:46

Explosiones de polvorines en Hueyotlipan y Tulcingo del Valle dejan cinco fallecidos y casi una decena de heridos

Patricia Méndez -
Un saldo preliminar de cinco fallecidos y alrededor de 10 lesionados dejaron dos explosiones en talleres de pirotecnia localizados en los municipios de Tulcingo...

Estalla polvorín en Santo Tomás Hueyotlipan; no se reportan lesionados

Patricia Méndez -
Una explosión en un taller de pirotécnica se registró la tarde de este miércoles en el barrio de La Virgen de la junta auxiliar...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025