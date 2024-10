Muere una menor en Nuevo Laredo tras disparos de la GN a vehículo

Nuevo Laredo, Tamps. La noche del sábado, 12 de octubre, Lidia Galván, de 60 años, y su nieta Iris, de solo 8, sufrieron una agresión por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), en la colonia Palmares, por la que la menor perdió la vida, denunció la abuela de la víctima.

En la intersección de las calles Chiapas y Río Bravo, el vehículo Cobalt que conducía Galván fue embestido por una camioneta de la GN. Tras el impacto, aseguró la señora, uno de los uniformados disparó contra el automóvil, hiriendo a la pequeña Iris en la cabeza.

Desesperada, Lidia tuvo que desplazarse al asiento trasero y salir por una ventana, pidiendo auxilio a los propios guardias, quienes, al percatarse de la gravedad de lo sucedido, las trasladaron al Hospital General. Minutos después Iris falleció a causa de la herida en la cabeza.

Aún conmocionada, Lidia Galván relató el horror que vivió: “Cuando vi a la niña desangrándose, le grité ‘muévete Iris, muévete’. Ella me contestó, “pero estaba perdiendo mucha sangre. Pedí ayuda a los soldados, pero al principio no me ayudaban, parecía que no querían acercarse”.

“Salí por una ventana, y le grité a los soldados y a los de la Guardia Nacional, les dije que por favor me ayudaran porque mi hija se estaba muriendo. Y me dijeron, ¿cuál hija? Dije, tengo una niña ahí. Y les dije, ustedes me la hirieron, la verdad. Ustedes me tiraron”, narró la sexagenaria.

También puedes leer: Condena México ataques de Israel contra Fuerzas de Paz de la ONU

Agregó que les dijo a los militares “ustedes me chocaron, y me hirieron a la niña. Y ya nomás se miraban el uno al otro. Ya me ayudaron a sacarla rápido, pero ya había tirado mucha sangre. Mucha sangre”, describió la afligida mujer. En una patrulla de la GN, ambas fueron llevadas al Hospital General, donde la pequeña murió.

Las autoridades aún no han ofrecido una versión oficial sobre las razones que llevaron a los oficiales a abrir fuego contra Lidia e Iris. Cuando familiares de la menor arribaron al lugar de los hechos, fueron agredidos por el personal militar, que les arrojaron gas lacrimógeno.

Apenas la noche del pasado viernes, la enfermera del IMSS, Yuricie Rivera Elizalde, de 46 años, fue ultimada cuando iba con su esposo e hijo, de 9 años, en el cruce de Eva Samano y Miquihuana.

Te podría interesar: Gestiona SRE vuelos humanitarios para salida de mexicanos en Líbano