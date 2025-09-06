Viernes, septiembre 5, 2025
Muere hombre tras recibir un balazo por parte de policías de Tehuacán; hirió a su pareja sentimental

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Un hombre perdió la vida tras recibir un balazo en una pierna por parte de policías municipales, luego de que hiriera a su pareja y pretendiera continuar la agresión. El ayuntamiento indicó que se actuó conforme al protocolo.

Los hechos ocurrieron este viernes en la calle Tonalá del fraccionamiento Xochipilli, donde los uniformados llegaron tras recibir una llamada de auxilio al 911 por una riña.

Según los primeros datos, el hombre agredió a su pareja sentimental con un arma punzocortante, causándole lesiones en el cuello y la oreja. Al llegar los policías, el agresor se tornó más violento, tratando de causar más daño a la mujer.

Asimismo, amenazó con el arma a los uniformados, quienes le hicieron frente; al momento de someterlo, uno de los agentes disparó al agresor, provocándole una herida en una de sus piernas.

Los mismos policías solicitaron una ambulancia, en la que el lesionado fue trasladado al Hospital General de Tehuacán, donde momentos más tarde perdió la vida. Mientras tanto, la mujer también fue ingresada al nosocomio, y hasta el momento su estado de salud es delicado.

En un comunicado de prensa, el ayuntamiento expuso que la Policía Municipal logró frustrar un atentado, salvando la vida de la mujer al neutralizar al agresor, activando los protocolos de uso legítimo de la fuerza.

Identifican mecanismo contra la obesidad sin reducir el consumo de alimentos

Madrid. Un equipo de investigadores coliderados por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona identificó en animales un posible mecanismo para tratar la obesidad...
Trump firma una orden que cambia el nombre del Pentágono a ‘Departamento de Guerra’

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto que rebautiza el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra,...

