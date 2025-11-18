Lunes, noviembre 17, 2025
Muere hombre en volcadura en la Sierra Negra, otras cinco personas sufrieron heridas leves

Los accidentados son originarios de Tepepa de Bandera, Zoquitlán

Una persona murió y 5 resultaron heridas en una volcadura en la Sierra Negra, Tehuacán; la FGE levantó el cuerpo y se realizó el rescate de la unidad
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Una persona perdió la vida y otras cinco resultaron heridas producto de una volcadura ocurrida la madrugada de este lunes en la Sierra Negra, en esta ocasión a la altura del lugar conocido como El Mirador, tramo perteneciente a San Miguel Eloxochitlán.

Joel Alta, conductor de la camioneta accidentada falleció en el lugar; hasta el momento se desconoce si el percance fue por alguna falla mecánica, falta de pericia del chofer o por impacto de otro vehículo.

Tanto el conductor como los demás tripulantes de la camioneta son originarios de la población Tepepa Bandera, perteneciente al municipio de San Pablo Zoquitlán; se sabe que habían salido de la cabecera municipal y se dirigían a su comunidad cuando se suscitó la volcadura.

Se informó que las personas lesionadas no sufrieron heridas de gravedad, por lo que no requirieron hospitalización. La Fiscalía General del Estado (FGE) fue requerida para efectuar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al Anfiteatro del Panteón Municipal de Tehuacán para practicarle la necropsia de rigor.

Horas más tarde una grúa acudió al sitio del accidente para realizar el rescate de la unidad, lo que mantuvo cerrada por varias horas la circulación vehicular en esa zona de la carretera que cruza la Sierra Negra.

Temas

