Muere capitán de la Marina implicado en red de huachicol fiscal

Ciudad de México. El capitán de la Secretaría de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, implicado en el caso de la red de “huachicol fiscal”, falleció este lunes en Tamaulipas, por razones aún desconocidas. La institución lamentó el deceso, envió sus condolencias a familiares y ofreció su colaboración para esclarecer los hechos.

En medios locales trascendió que el mando de la institución se habría suicidado.

“@SEMAR_mx La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”, publicó la dependencia.

El pasado domingo, el gabinete de seguridad del gobierno federal anunció la detención de 14 personas implicados en la red de “huachicol fiscal”, entre ellos cinco marinos en activo y uno en retiro, entre los que destaca Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que hay más órdenes de aprehensión por cumplirse relacionadas al caso. El capitán que hoy falleció está señalado por un testigo protegido de la fiscalía de ser parte de una cadena de funcionarios que recibían sobornos a cambio de dejar pasar buques con millones de litros de combustible no declarado ante las autoridades mexicanas.

