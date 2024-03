Movimiento trans español boicotea a antropóloga mexicana Marcela Lagarde

Madrid. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde de los Ríos, una de las feministas más admiradas de América Latina, sufrió un boicot en el marco de una conferencia que daba en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde además recibió insultos como “terf” y “transfóbica”. Una docena de supuestos estudiantes interrumpieron el acto desplegando banderas del movimiento transexual y con un megáfono en mano estuvieron gritando consignas hasta que lograron cancelar la conferencia. Después de la interrupción del acto, el acto se retomó en otro salón y con acceso restringido.

El acto inició con unas breves palabras de la decana de la Facultad, Esther del Campo García, quien utilizó un lenguaje inclusivo para exponer el espíritu de la conferencia-homenaje a la antropóloga mexicana: “Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas y a todes. Es un honor y un privilegio tener a una de las mujeres más importantes en la lucha feminista de América Latina. Un día de agradecimiento, de respeto y para mostrar nuestro respeto a su labor por la lucha de las mujeres por la igualdad”.

Después tomó la palabra Lagarde durante unos 15 minutos, pero cuando estaba hablando precisamente de los mecanismos del sistema patriarcal para “borrar” de la historia a las mujeres, se produjo el boicot de los activistas transgénero, que empezaron a lanzar gritos e insultos. Incluso se registraron algunos conatos de enfrentamientos entre las estudiantes y militantes feministas que defendían la labor y la presencia de la antropóloga mexicana en el recinto universitario frente a los activistas enardecidos que reclamaban el “boicot” para hacer “de la Universidad un espacio libre de transfobia”, que además de lanzar frases como “aquí está la resistencia trans” o “mujeres con pene, mujeres con vagina, hay muchas más mujeres de las que te imaginas”.

Una vez que se logró retomar la conferencia y el acto, la propia Lagarde se mostró un tanto afectada, pero también agradecida por los apoyos recibidos, al señalar que “sería inadecuado, exótico, raro que en las circunstancias actuales no hubiera un incidente como el que vivimos. Es parte de la experiencia, de la vida. Hemos estudiado y vivido muchas cosas desde el feminismo, entre otras que no hay nada que no sea contradictorio. Nada. Después de lo que ha pasado no me siento capaz de continuar con lo que estaba diciendo, pero sí me acuerdo, que era sobre cómo funciona el mecanismo de la cultura para que nos desaparezcan y borren a las mujeres”.

Desde la Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde, de la localidad española San Fernando de Henares, se condenó “la violencia ejercida hoy en la Universidad Complutense de Madrid hacia Marcela Lagarde de los Ríos y a todas las compañeras feministas que asistían a una conferencia” y añadían que “la universidad no puede ser un espacio de cancelación y violencia hacia las mujeres. Exigimos que se tomen medidas sobre las personas que han intentado cancelar el acto y han violentado a las compañeras”. Esta misma condena la compartieron decenas de asociaciones y militantes del movimiento feminista.