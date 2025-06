El movimiento estudiantil de 1968 encontró sus orígenes en la periferia: Rivas Ontiveros

Convencidos que el movimiento estudiantil de 1968 encontró sus orígenes en los estados y no en la Ciudad de México, es decir, en la periferia y no en el centro del país, fue presentado El ´68 mexicano (en el centro y la periferia), libro que por primera vez reúne todas las expresiones de lucha y organización generadas en diversas entidades del país, incluida Puebla, que contribuyeron y nutrieron el movimiento social y estudiantil ocurrido hace 57 años.

Coordinado por José René Rivas Ontiveros, Rosa María Valles Ruiz y Gloria Tirado Villegas, los dos primeros investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la otra historiadora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el volumen fue presentado en el marco de la edición 38 de la Feria Nacional del Libro (Fenali).

“Se han escrito muchos libros –sobre el ’68- de todos los géneros: testimoniales, novelas, cronologías, tesis de licenciatura y de grado tanto nacionales como internacionales, documentales y películas, pero sobre la provincia se había escrito muy poco, a no ser algunos textos que se escribieron en Puebla, de la autoría sobre todo de Gloria Tirado y de otros compañeros; un texto en Oaxaca, otro en Veracruz y Sinaloa, y dejamos de contar”, dijo José René Rivas, integrante del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, desde donde se gestó este volumen editado por la BUAP.

Prosiguió que la participación de los estados fue muy importante, pues afirmó que “en los estados también hubo Tlalelolcos”, en referencia a lo ocurrido la noche del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las tres culturas de Tlatelolco, donde fuerzas militares asediaron y asesinaron a cientos de jóvenes que formaban parte del movimiento estudiantil.

“La provincia no sólo fue importante en el ’68: fue importante en todos los antecedentes”, afirmó al señalar que incluso, este libro no debería llamarse El ´68 mexicano (en el centro y la periferia), sino De la periferia al centro, pues “fue justamente desde finales de los años 50 y sobre todo en los 60 –del siglo anterior- donde se dan una serie de movimientos estudiantiles en varios estados”.

Como ejemplo, quien fuera representante de la Preparatoria Num. 3 de la UNAM que sufrió el “bazucazo” en 1968 y miembro del Consejo Nacional de Huelga mencionó los movimientos ocurridos en las escuelas normales rurales, en las escuelas prácticas de agricultura y en los tecnológicos regionales, suscitados en Guerrero, Michoacán, Chihuahua, y Puebla, en la que en 1964 los estudiantes apoyaron a productores de leche, logrando la que es considerada la movilización más grande ocurrida hasta entonces en la ciudad.

Dijo que este volumen, el cual engloba todas las movilizaciones que hubo en la periferia durante 1968, tardó cinco años en verse concluido, pues se atravesó la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 además de la búsqueda de los protagonistas en los estados, o los restos documentales que quedaron de dichos movimientos.

En suma, José René Rivas consideró que existe un México antes de 1968 y otro después de 1968: “sin el ’68 no sería el México de ahora, no sería este México, pues fue un movimiento que si bien es cierto que sufrió muchas bajas, muchas agresiones, muchos muertos, no sólo el 2 de octubre en Tlatelolco (…) Fue un movimiento derrotado desde el punto de vista militar, aunque no lo era pues no actuábamos con armas ni nos enfrentábamos con las armas en la mano al Estado (…) Si lo vemos desde otro punto de vista, y aunque suene paradójico, nuestro movimiento fue un movimiento triunfante, porque sembró la semilla del cambio en este país”.

En su caso, la historiadora Gloria Tirado expuso que El ´68 mexicano (en el centro y la periferia) es una aportación muy importante en la historiografía del movimiento estudiantil, pues es el “primer libro que recupera la historia de la periferia, en la que no está ausente la participación de la propia universidad que pasó a ser “democrática, crítica y popular”.

Explicó que el volumen, que se puede adquirir en la edición 38 de la Fenali que hasta el 8 de junio se lleva a cabo en el edificio Carolino de la BUAP, se integra por 23 capítulos, de los cuales 20 son escritos por investigadores de diferentes instituciones, que dejan ver cómo se hizo la huelga solidaria con el movimiento estudiantil.

“No habían redes sociales ni había teléfono (…), sin embargo, el movimiento se organizó. Hay una explicación en cada uno de los capítulos y también una explicación en aquellas universidades en donde no pudieron solidarizarse, como fue el caso de Guerrero porque el Ejército estaba apostado ahí (…) y la otra es la Universidad de Guadalajara que tampoco se sumó porque la derecha tenía mucha presencia, tanto así que varios estudiantes tomaron otro sendero”, detalló la investigadora.

Tirado Villegas concluyó que le impacto del movimiento estudiantil por lo que el libro reafirma la idea propuesta por Rivas Ontiveros: que México fue uno antes de 1968 y otro después de aquella fecha marcada por la lucha social.