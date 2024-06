Movimiento Ciudadano pedirá que se repita la elección en Xiutetelco y voto por voto en por lo menos cinco municipios

Movimiento Ciudadano (MC) solicitará elección extraordinaria en Xiutetelco, debido a irregularidades en el proceso electoral y a la quema de boletas. Además, pedirá el recuento de votos en Texmelucan, Coronango, Teziutlán, San Pedro Cholula y Zacapoaxtla,

Así lo dieron a conocer Fedrha Suriano, dirigente del partido naranja y Fernando Morales Martínez, excandidato a gobernador. La primera indicó que en Xiutetelco hubo varias irregularidades, entre ellas, la ruptura de la cadena de custodia, por lo que si el Instituto Electoral del Estado (IEE) no lo determina, ellos solicitarán que se repitan los comicios.

Al respecto, Germán Hilario, excandidato a edil de esa demarcación, sostuvo que hubo fraude y es por eso que la población quemó ayer las boletas.

“Xiutetelco no tiene nada de actas ni de boletas y eso fue el pueblo entero… se reunieron todos los colores que les hicieron el fraude electoral… no puede se que el actual presidente, candidato, que desafortunadamente no tiene buena aceptación, haya ganado todas las casillas”.