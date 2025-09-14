Domingo, septiembre 14, 2025
NoticiasEducación

Movilización de normalistas de Teteles en CDMX exige cumplir acuerdos gubernamentales

Martín Hernández Alcántara

Alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo se movilizan este día en la Ciudad de México, en exigencia de que los acuerdos suscritos con el gobierno de Puebla, con la intermediación de la Secretaría de Gobernación sean cumplidos.

La manifestación ocurre luego de que la semana pasada la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que en una mesa de diálogo llegó a varios acuerdos con las estudiantes, entre ellos una visita a su plantel con acompañamiento de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla.

Hasta hoy las normalistas no han desmentido la versión gubernamental de las pláticas, pero esta tarde, a través de sus redes sociales, publicaron videos con descripciones de la marcha que iniciaron desde el Ángel de la Independencia hacia el zócalo.

En una publicación compartida desde la cuenta Central de Estudiantes UNAM, las jóvenes informaron que están sufriendo un despliegue desproporcionado de la fuerza pública, que les ha impedido llegar a la Plaza de Armas.

Aseguran también que durante el mitin de protesta, más de 600 elementos policiacos rodearon a las manifestantes.

Las normalistas exigieron el respeto a los acuerdos firmados previamente con el Gobierno de Puebla, así como con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, ambas dependencias del Gobierno Federal.

