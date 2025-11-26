Motociclistas de Tenampulco, Ayotoxco y Hueytamalco acusan extorsiones

Motociclistas de los municipios de Tenampulco,

Ayotoxco de Guerrero y Hueytamalco realizaron ayer manifestación pacífica realizaron ayersobre

la carretera que une a esos tres municipios de la Sierra Norte, para denunciar

presuntos actos de abuso de autoridad y extorsiones cometidos por elementos de la

Policía Estatal y de la Dirección de Movilidad y Transporte.