Motociclista balea a hombre en Izúcar y lo deja herido

Un hombre de 45 años, identificado como Luis Antonio y conocido con el alias de “El Koy”, fue atacado a balazos mientras circulaba en su bicicleta en el barrio de San Juan Piaxtla, en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Conforme al testimonio de vecinos, un sujeto a bordo de una motocicleta se le emparejó y le disparó a quemarropa en el cuello, lo que provocó que la víctima cayera al asfalto. A pesar de la gravedad de la herida, Luis Antonio logró sobrevivir y fue trasladado de inmediato al Hospital General de Izúcar, donde su estado de salud se reporta estable.

Los testigos señalaron que, tras la agresión, el responsable huyó con rumbo desconocido. Explicaron que no fue posible identificarlo, ya que portaba un casco que cubría totalmente su rostro.

Tras la detonación, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia. Policías municipales acudieron al lugar junto con paramédicos, quienes lograron estabilizar la hemorragia ocasionada por el disparo a quemarropa.

Luis Antonio fue ingresado de urgencia al Hospital General de Izúcar. Inicialmente se reportó su estado como delicado, aunque posteriormente fue estabilizado y la lesión no representa un riesgo vital.

La zona del ataque fue acordonada por elementos de seguridad, mientras que peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) recolectaron indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han definido el móvil del ataque ni se han registrado detenciones relacionadas con el caso.

Cabe destacar que, el mismo lunes por la mañana, un molinero de 55 años perdió la vida tras ser golpeado por un presunto comerciante en el centro de Izúcar de Matamoros. En ese hecho tampoco se han reportado detenidos.