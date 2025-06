Más de mil motocicletas fueron decomisadas por circular ilegalmente en la capital: Rodríguez

Más de mil motocicletas han sido decomisadas por el gobierno de la capital de Puebla en los últimos siete meses debido a que no contaban con los documentos necesarios para circular, por lo que su estatus era ilegal.

El dato fue dado a conocer por el secretario de Gobernación, Francisco Rodríguez Álvarez, quien señaló que un porcentaje de esos vehículos, el cual no especificó, tenía reporte de robo mientras que el resto no contaban con tarjeta de circulación o estaba vencida, mientras que en otros casos no contaban con placas, o bien, sus conductores no portaban su licencia.

Las unidades fueron decomisadas durante acciones enmarcadas en el Operativo Centinela, el cual, entre otros factores, tiene como fin detectar vehículos que circulen irregularmente.

El tema fue abordado por el funcionario municipal durante una entrevista que ofreció este miércoles, en la que especificó que los vehículos fueron sacados de circulación hasta que sus propietarios los regularizaran.

La declaración de Rodríguez Álvarez ocurre en el marco del debate que legisladores llevan a cabo para regular la circulación de dichos vehículos de dos ruedas, la cual provocó un par de protestas por quienes los conducen. Este martes, un grupo de 300 conductores se manifestaron en el Congreso local en contra del proyecto, el cual planteó que usaran chalecos distintivos y cascos con algún tipo de identificación.

Previamente, autoridades reconocieron que delitos de alto impacto como robos e incluso homicidios se han cometido por personas que se trasladan en motocicletas, las cuales tienen un margen de circulación más amplio que les ha permitido escapar con mayor facilidad.

Incluso este lunes, el gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que Puebla es segundo lugar en homicidios en motocicleta, por lo que dijo que su gobierno respalda las modificaciones que el Congreso local planea sobre el tema pues sentenció que es necesario “poner orden”, al indicar que no se trata de una tema para atacar a quienes utilizan ese medio de transporte sino de regularización.

El encargado de mantener la gobernabilidad en el municipio indicó que la Comuna iniciará pláticas con las agencias concesionarias para lograr que pidan a los compradores el emplacamiento inmediato de los vehículos antes de que salgan a circulación y así evitar sanciones.

