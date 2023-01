El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a la palabra mortalidad como un vocablo que proviene del latín mortalĭtas, -ātis. Esto brinda el calificativo de mortal, que expresa que, como fin inevitable de la vida, el desenlace natural del desarrollo es que se ha de fallecer. Una cantidad innumerable de conceptos de índole extraordinariamente variada nos abordan, haciendo de la muerte uno de los más grandes misterios de la vida.

La incertidumbre de lo que puede suceder después de suspender nuestras funciones vitales llena de ansiedad, pues biológicamente estamos programados para vivir y nuestro organismo obedecerá inexorablemente a esas órdenes trascendentes.

Pero desde el punto de vista epidemiológico, la mortalidad tiene implicaciones extraordinariamente interesantes, escapando de lo religioso, lo místico, lo creyente y hasta lo piadoso; en primer lugar, porque es susceptible de medirse. Esta cuantificación nos permite tener una idea de lo que va sucediendo hablando en términos históricos, facultando la identificación de patrones que nos ponen en riesgo y que nos permiten establecer estrategias para contrarrestar los efectos que disminuyen nuestras expectativas de vida.

Puedes ver: Morbilidad

La fuente de información más importante para entender la mortalidad en México es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que brinda estadísticas de defunciones registradas, teniendo como objetivo, generar y difundir la información sobre el fenómeno de la mortandad en el país, permitiendo conocer y comparar el volumen, tendencia y características en los diferentes ámbitos geográficos, conformando un insumo para el análisis y evaluación de acciones dirigidas a la elaboración de programas de salud pública.

- Anuncio -

En los inicios del siglo pasado, había tres causas mayores de fallecimientos, representados por la influenza con neumonía, la tuberculosis y enfermedades diarreicas. Este panorama ha cambiado radicalmente, de modo que ahora en México tenemos identificadas a las 10 principales causas de muerte como: Enfermedades del corazón, Diabetes mellitus, Tumores malignos, Covid-19, Enfermedades del hígado, Enfermedades cerebrovasculares, Accidentes, Homicidios, Influenza con neumonía y Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.

La historia de las enfermedades tiene que basarse esencialmente en los cambios en la mortalidad y esperanza de vida por una sencilla razón: la enfermedad y el sufrimiento no se pueden medir con facilidad y por esta razón, no otorgan estadísticas confiables, mientras que los nacimientos y las muertes sí pueden contarse en una forma relativamente definida. De esta manera es necesario tomar en consideración a la mortalidad para dilucidar cómo se van presentando los padecimientos, sus consecuencias y así, valorar qué elementos se tienen para poder mejorar las condiciones de vida en las poblaciones y aspirar a que se viva más y mejor.

- Anuncio.-

Las enfermedades infecciosas más devastadoras fueron conquistadas, no tanto por el descubrimiento de tratamientos eficaces sino por el descubrimiento de medidas preventivas que podían evitar esas enfermedades. La mortalidad inició su descenso claramente al inicio del siglo XIX, en un momento de revolución y reforma, con una disminución que se aceleró cuando se descubrieron las causas de muchas enfermedades a finales del mismo siglo. Aún en el siglo XX, los logros más significativos se han alcanzado gracias, sobre todo, a medidas preventivas.

Tal vez te interese: La última enfermedad de Rasputin

A veces pienso que, en mis patologías mentales, la muerte es la que menos preocupaciones me genera, pues el fin no me expresa la magnitud de mis acciones en vida; pero mi pérdida biológica contrasta con mi insignificante ausencia social. Mi contribución a la mecánica orgánica es insignificante; pero hay algo que me alienta. El átomo de carbono que ahora forma parte de una de mis uñas hace millones de años pudo haber formado parte de un dinosaurio. En ese sentido es, independientemente de lo esotérico, misterioso, recóndito y religioso, elemento vital y así, la mortalidad es elemento determinante de la vida y por eso mismo, tenemos el concluyente, incuestionable, indiscutible e incontrovertible compromiso de estudiarla.

Comentarios: [email protected]