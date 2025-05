Morena y PT rinden homenaje a funcionarios asesinados del gobierno capitalino

Ciudad de México. Legisladores de Morena y el PT le rindieron homenaje este miércoles a Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, funcionarios del gobierno capitalino que fueron asesinados ayer, al tiempo que el PAN exigió que se abran líneas de investigación que consideren la posible participación del crimen organizado en los hechos.

Durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña (Morena), recordó el homicidio de ambos servidores públicos y solicitó a la asamblea que se le rindiera a ambos un minuto de silencio y luego de aplausos.

Al término de dicho homenaje, subieron a tribuna varios legisladores del bloque mayoritario para recordar a Cuevas y Muñoz. La diputada morenista, Dolores Padierna, subrayó que “no eran sólo funcionarios, sino sobre todo seres humanos excepcionales que abrazaron la causa pública con entrega, ética y amor a su pueblo”.

Luego de recordar la trayectoria académica y profesional de ambos servidores públicos, la legisladora calificó lo ocurrido el martes como “un crimen artero, cuya vileza no sólo arrebata vidas, sino que pretende sembrar miedo, frenar la esperanza, y quebrantar la voluntad de servir”.

De igual forma, se sumó a las declaraciones de la presidenta, Claudia Shienbaum, en el sentido de que no habrá impunidad en el caso, al tiempo que exigió “prudencia” a todas las fuerzas políticas, porque “no es momento para el oportunismo ni la mezquindad. La tragedia no debe convertirse en bandera del encono, la memoria de ambos exige respeto”.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, recalcó que “este crimen ha sido interpretado como un mensaje hacia el nuevo gobierno capitalino, recordando la persistente amenaza que representa el crimen organizado para las instituciones”.

En ese tono, puntualizó que “rechazamos y condenamos todas aquellas declaraciones y posturas que buscan generar miedo y la percepción de que nos encontramos bajo un clima de inseguridad y de violencia máxima”, además de destacar la importancia de la coordinación entre las autoridades de seguridad para que el crimen no quede en la impunidad.

La morenista, Anais Burgos, de su lado, destacó que ambos funcionarios “participaron activamente en los procesos más significativos de los últimos años”, tanto en el gobierno de la alcaldía Iztapalapa como en la campaña por la gubernatura de la Ciudad de México.

“Sus ausencias nos duelen y también nos interpelan. No sólo fueron funcionarios de primer nivel: fueron luchadores sociales comprometidos con el bienestar colectivo, con la justicia territorial, con la defensa del derecho a la vivienda digna y la construcción de una ciudad más equitativa”, puntualizó.

En entrevista previa al inicio de la sesión de la Permanente, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, exigió que se abra una línea de investigación sobre los hechos que considere la posibilidad de la intervención de grupos del crimen organizado.

“Es gravísimo lo que ocurrió, como para que no hablemos del tema, y sí, lo decimos con todas sus letras, una línea de investigación, después de ver las características del sicario, el profesionalismo de la persona, el tiempo que los estuvo esperando, lo dirigido que fue el ataque, no hay manera de que una de las líneas de investigación no sea delincuencia organizada, mandándole un mensaje al Estado mexicano, concretamente al gobierno de la Ciudad de México”, indicó.

La también panista Lilly Téllez, en tribuna, aludió al tema al afirmar que el asesinato de Muñoz y Cuevas “no fue ninguna casualidad: es el resultado de un modelo mafiocrático. No pidan que no se politicen los asesinatos, porque son un asunto político, producto de la política de Morena de pactar con los criminales”.