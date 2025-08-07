Morena y PAN se ponen de acuerdo y autorizan parquímetros para San Alejandro

La colocación de parquímetros en los alrededores del hospital de San Alejandro del IMSS unió a regidores de Morena y del PAN, pues ambos grupos aprobaron el cobro por estacionarse en la vía pública, programa que iniciará una vez que la restitución del nosocomio sea inaugurada.

El dictamen avalado por los regidores que integran la Comisión de Infraestructura y Movilidad del Cabildo capitalino, abarca calles como la 4, 6 y 10 Poniente, así como las avenidas 21, 23 y 25 y sus intersecciones con la Diagonal Defensores de la República, integrando el denominado “Corredor Ortopedia-San Alejandro”.

El cobro por el uso de la vía pública para estacionamiento en las inmediaciones del hospital dependerá de la fecha de inauguración de la reconstrucción del nosocomio, que será determinada por la dirección del IMSS. No obstante, habrá un periodo de sensibilización que concluirá el 1 de octubre, durante el cual se informará y adaptará a la ciudadanía al nuevo sistema.

El subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial, Norman Campos Velázquez, argumentó en la sesión de la comisión que, aunque el hospital permanece cerrado desde el sismo de septiembre de 2017, la zona enfrenta problemas de comercio informal y apartado ilegal de lugares, además de banquetas invadidas por negocios como las talacherías, elementos que dificultan la movilidad y la operación de servicios de emergencia.

Campos señaló que la colocación de parquímetros es fundamental para garantizar la disponibilidad de espacios libres y facilitar el paso de ambulancias y pacientes, incluidos quienes requieren desplazarse en silla de ruedas. Agregó que el cuadrante de intervención incluirá las vialidades comprendidas entre 18 Poniente, 10 Poniente, bulevar Norte, Diagonal Defensores de la República y Prolongación Reforma.

El funcionario municipal detalló que en la periferia del hospital San Alejandro existen 450 comercios en funciones –pese a los cierres que provocó la inhabilitación del nosocomio por el terremoto– y mil 163 viviendas habitadas por 3 mil 390 personas; de estas, 704 poseen vehículo propio.

Refirió que se identificaron únicamente cuatro estacionamientos en operación alrededor del nosocomio, de los cuales solo uno se encuentra habilitado actualmente.

El proyecto incluye, asimismo, la rehabilitación de los paraderos del Metrobús, dado que uno de ellos se localiza frente al acceso principal del hospital, lo que contribuirá a ordenar el flujo peatonal y vehicular cuando el hospital reabra sus puertas.