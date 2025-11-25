Martes, noviembre 25, 2025
Morena y PAN se lanzan acusaciones por accidente fatal en la Atlixcáyotl

La dirigencia estatal del partido guinda afirmó que el accidente refleja la falta de responsabilidad del gobierno de la derecha por no prohibir los arrancones.

Efraín Núñez

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado se enfrentaron en redes sociales al responsabilizarse mutuamente del accidente en la Vía Atlixcáyotl en el que fallecieron dos jóvenes el fin de semana pasado, como consecuencia de la supuesta participación del conductor de vehículo en unos arrancones.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo en redes sociales que el percance ocurrido el fin de semana pasado en la Vía Atlixcáyotl refleja la falta de responsabilidad del gobierno municipal panista de San Andrés Cholula, al no impedir los arrancones que se organizan de manera reiterada en la zona.

Morena, que recientemente intensificó sus críticas tras un llamado de atención del gobernador Alejandro Armenta Mier, subrayó que el ayuntamiento sanandreseño no ha logrado articular una estrategia seria de prevención en los puntos donde se realizan estas competencias ilegales. Aseguró que dichas áreas de riesgo se encuentran plenamente identificadas por las autoridades municipales, pero se mantienen sin vigilancia suficiente.

En un comunicado difundido en sus plataformas, el partido enfatizó que la ausencia de operativos constantes y de vigilancia efectiva derivó en un hecho que, a su juicio, pudo evitarse. Exigió al gobierno municipal de San Andrés Cholula asumir su deber y dejar de actuar con indiferencia, al señalar que la ciudadanía requiere autoridades que procedan con profesionalismo y no administraciones que permitan el avance de la inseguridad.

La respuesta del Partido Acción Nacional (PAN) llegó por medio de su dirigente estatal, Mario Riestra Piña, quien calificó como inaceptable y un acto “ruin de oportunismo político” que Morena busque partidizar el accidente. Afirmó que el partido guinda pretende “utilizar el dolor de las víctimas” para sostener acusaciones sin fundamento y consideró incongruente que la misma fuerza política que antes se quejaba de la politización de la inseguridad “ahora lucre con la desgracia”.

Riestra Piña sostuvo que, para Acción Nacional, el llamado humanismo político debe colocar a las personas en el centro del debate, por lo que el énfasis debe estar en revisar qué políticas públicas aplicar para evitar nuevas víctimas. Añadió que la discusión sobre el percance en la Vía Atlixcáyotl debe orientarse a soluciones de movilidad y prevención, y no a la confrontación partidista.

El dirigente panista apuntó que la Vía Atlixcáyotl es una de las vialidades más importantes del estado, donde confluyen competencias del gobierno estatal y de los ayuntamientos de Puebla y San Andrés Cholula. Bajo ese argumento, planteó que el reto de frenar los arrancones y otros comportamientos de riesgo al volante no corresponde solo a una administración municipal, sino a un esquema coordinado de autoridades.

En su posicionamiento, el PAN propuso operativos permanentes y coordinados en la Vía Atlixcáyotl, con participación de autoridades estatales y municipales, así como la presencia de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos para supervisar la actuación policial. El partido blanquiazul insistió en que se requiere especial vigilancia durante las noches para evitar los llamados arrancones y reforzar el sistema de videovigilancia en la zona.

