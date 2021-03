Morena deja en el limbo su proceso de selección de candidatos en Puebla

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena incumplió las fechas que se fijaron en la convocatoria del proceso de selección de candidatos a diputados locales y presidentes municipales, por lo que los participantes desconocen si sus registros fueron procedentes y si realmente se aplicaron las encuestas que serían utilizadas para definir a los abanderados.

Los términos vulnerados los estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en sentencia del 25 de febrero pasado, con el fin de que los aspirantes contaran con plazos suficientes para promover las eventuales impugnaciones y, con ello, salvaguardar su derecho de acceso a la justica, previsto en el artículo 17 de la Constitución.

En ese contexto, Gerardo Saravia Rivera, expresidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y actual integrante de la firma de abogados Comitia, vislumbró una intención de ese partido de izquierda de llevar la definición de las candidaturas a la fecha límite que tienen todas las fuerzas políticas, el 11 de abril próximo, para complicar a los aspirantes descartados la posibilidad de inconformarse ante las instancias competentes.

En tanto, el delegado del Consejo Estatal de Morena, Mario Bracamonte González, señaló que la opacidad deja ver que las designaciones de candidatos no se fundamentarán en criterios objetivos, sino en pactos entre “camarillas”.

Esta semana, los consejeros representados por Bracamonte señalaron como responsables de la falta de claridad en la selección al dirigente estatal de Morena, Edgar Garmendia de los Santos, al enlace del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, Carlos Evangelista Aniceto, y al senador Alejandro Armenta Mier, a quienes acusaron de favorecer con postulaciones a sus allegados, así como a perfiles sin identificación con Morena que pertenecen a otras fuerzas políticas.

Se vencen dos plazos sin que se aclare el avance del proceso

La convocatoria de Morena establecía que la Comisión Nacional de Elecciones estaba obligada a dar a conocer el 14 de marzo pasado las solicitudes de registro de aspirantes que resultaran procedentes para continuar en el proceso, situación que no ocurrió ya que los estrados digitales del partido no fueron actualizados con esa información.

El siguiente terminó venció ayer, 25 de marzo, y se fijó para la validación y calificación de la selección de candidatos, es decir, para aprobar el listado definitivo de abanderados a alcaldes y diputados locales que serán registrados ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) entre el 5 y el 11 de abril.

Los resultados del proceso se darán a conocer el fin de semana y no en su totalidad, sino en un 50 por ciento, de acuerdo con una declaración que dio a un medio de comunicación local el secretario General del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Edgar Garmendia de los Santos, a quien el CEN de Morena reconoce como presidente en Puebla, con la oposición del Consejo Estatal.

Nadie sabe qué pasó con las encuestas: Bracamonte

En entrevista con La Jornada de Oriente, Mario Bracamonte expuso que las encuestas jugarían un papel importante en el proceso de selección, ya que serían utilizadas para medir a los distintos aspirantes en el caso de las candidaturas que tuvieran más de un registro aprobado.

Refirió que la sentencia del 25 de febrero del TEPJF determinó la obligación de Morena de entregar la metodología y los resultados de esos estudios demoscópicos a los aspirantes considerados en dicha medición, pero hasta el momento ni siquiera se conoce los casos en los que fue necesario su uso. “La militancia de Morena en los estados, porque no solo es Puebla, se siente en la incertidumbre y se siente alejada de estas decisiones”, lamentó.

“Si creen (en Regeneración Nacional) que sus candidaturas no serán objeto de impugnaciones si alargan el proceso de selección hasta lo último o que no se las podrán tirar en los tribunales, no es cierto”, manifestó por su parte Gerardo Saravia.

En una charla con este diario, el exmagistrado explicó que existen criterios a los que deben ceñirse todos los órganos jurisdiccionales electorales del país en la resolución de los juicios, que abren la posibilidad de tumbar todo un proceso de selección y ordenar su reposición, aunque los órganos comiciales, como el IEE, ya hayan aprobado las candidaturas.

“¿Cuál sería la consecuencia para Morena? Que el plazo para organizarse, a fin de hacer frente a las campañas electorales de este año sea menor, en comparación con los partidos que logren el registro de sus abanderados en tiempo y forma”, anotó.