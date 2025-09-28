Domingo, septiembre 28, 2025
NoticiasEstado

Queman boletas de Morena en Venustiano Carranza; señalan a operadores del edil panista Marco Valencia

Representante de Morena quema boletas tras sabotaje de operadores panistas en María Andrea, Venustiano Carranza.
Martín Hernández Alcántara

Durante la asamblea para elegir al presidente de la sección 2348, en la comunidad de María Andrea, municipio de Venustiano Carranza, Puebla, un grupo vinculado al edil panista Marco Valencia Ávila interrumpió violentamente el proceso interno de Morena, lo que culminó con la quema de boletas por parte del representante partidista Martín Junco Arroyo.

Desde el inicio, la elección presentó irregularidades. Junco Arroyo, Coordinador Operativo Territorial de Morena, intentó cambiar la sede de la votación, lo que generó inconformidad entre los asistentes. Al ser presionado para iniciar el proceso en el lugar previamente establecido, postergó el arranque hasta la llegada de un grupo numeroso de simpatizantes de Valencia, encabezados por la regidora de Gobernación municipal, Silvia Romero Paredes, y Mireya Galindo, su homóloga de la junta auxiliar de María Andrea.

Testigos afirmaron que, con la presencia del bloque panista, Junco Arroyo comenzó la votación priorizando a dicho grupo, argumentando que tenía “instrucciones de Claudia Sheinbaum” (sic)  para afiliar a cualquier ciudadano que lo solicitara. La tensión escaló rápidamente debido a provocaciones, insultos y el acoso directo a los morenistas por parte de las regidoras, especialmente de Galindo.

Frente a la posibilidad de que Vidal Calva Flores, afín a la base morenista, resultara electo, el grupo panista comenzó a exigir la cancelación del proceso. A los gritos de “¡que se cancele!”, el representante de Morena accedió, rompiendo primero las boletas y posteriormente prendiéndoles fuego, pese a las protestas de los militantes presentes.

Además, los morenistas denunciaron un intento de imposición de María Eugenia Melo Peralta como presidenta seccional, candidata impulsada por los operadores de Marco Valencia. Tras el saboteo de la asamblea, Junco Arroyo informó a medios locales que la elección quedaba pospuesta “hasta nuevo aviso”. Posteriormente, se le vio ingresar a la casa de la regidora Silvia Romero, en compañía del grupo valencista.

