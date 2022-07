Morena es el único partido que de manera democrática elige a sus dirigentes: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta destacó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es el único partido que elige de manera democrática a sus dirigentes, con la participación de la ciudadanía, sin embargo, reconoció que no hay comicios perfectos, pues “hay registrados hasta personas en la cárcel”.

El próximo 30 de julio, Morena convocó a nivel nacional a la elección de delegados a los congresos estatales y nacionales.

En conferencia de prensa, dijo que la elección interna de Morena para renovar la dirigencia estatal “es un asunto de poblanos”.

De manera contundente advirtió: “Esto es un asunto de poblanos, no de gente que no sea de Puebla. Sí, lo digo claramente, es de poblanos y así debe ser visto, que aquí las cosas se hablen con claridad y nadie venga con mañas a quedarse callado, a no decir nada, a permitir, a pensar que pueden crearse liderazgos improvisados”.

Y prosiguió: “Aquí los mejores líderes que deben de elegirse es la gente del estado, así de simple”.

Por otro lado, el titular del Ejecutivo admitió que hay algunos dirigentes que quieren entorpecer la renovación del partido.

En ese sentido, hizo el llamado a evitar zafarranchos en los comicios internos de Morena.

“Tenemos información de que hay intenciones de algunos dirigentes de hacer cosas incorrectas, los llamo a que no lo hagan, no hay ningún proceso perfecto”, exhortó.

Miguel Barbosa enfatizó que Morena es el partido que gobierna desde el poder y por tanto se debe a la sociedad.

Por lo tanto, agregó, que el movimiento lopezobradorista no debe ser un partido de “cuatro o cinco radicales y marginales”.

Refirió que hay dentro de Morena gente que quisiera que el partido sea una estructura pequeña, lo cual impide la participación de la sociedad.

Lo anterior, acusó, como si se trataran de instituciones políticas con “viejos padrones electorales, pequeños, que no corresponden a la realidad de un partido en el poder”.

Al final, el gobernador comentó que Morena es un partido abierto y es una característica del partido.

“Yo los llamo a todos, a que contribuyamos a la apertura de Morena desde este proceso”, concluyó.