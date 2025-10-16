Jueves, octubre 16, 2025
Morena reprende a la edil de Zihuateutla por politizar ayuda a damnificados

Villegas Mendoza señaló que los apoyos deben destinarse “de corazón”, sin intereses partidistas

Efraín Núñez

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, y la dirigente estatal del partido, Olga Lucía Romero Garci Crespo, exigieron por separado a la presidenta municipal de Zihuateutla, Petra Morales Morales, abstenerse de continuar la entrega de despensas a damnificados de las lluvias recientes con el logotipo de su ayuntamiento.

Villegas Mendoza señaló que los apoyos deben destinarse “de corazón”, sin intereses partidistas. Agregó que el Consejo Estatal revisará el caso para determinar si la edil puede ser sancionada internamente, aunque descartó su expulsión.

“Estamos en contra de que se politice este tema. Hay que apoyar de corazón, pero no se debe utilizar con fines políticos”, expresó

Por su parte, Romero Garci Crespo llamó a la presidenta municipal a no lucrar con la tragedia y a actuar conforme a los principios de Morena. “El llamado es a respetar el dolor de las personas afectadas. Es terrible que alguien quiera lucrar con eso. Si seguimos la ideología de nuestro partido, debemos demostrar empatía y compromiso”, afirmó.

La Jornada de Oriente publicó el martes pasado que, en medio de la emergencia por las severas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, el ayuntamiento de Zihuateutla, encabezado por Morales Morales, fue criticado por entregar apoyos alimentarios en bolsas color guinda, distintivo de Morena, con el nombre de un programa social.

El programa municipal denominado “Por Amor a las Mujeres” generó controversia en redes sociales tras difundirse un video en el que se observa a elementos del Ejército Mexicano trasladando y distribuyendo los paquetes con el logotipo del municipio.

Los dirigentes morenistas reiteraron que la entrega de apoyos debe mantenerse separada de cualquier interés electoral y subrayaron que una tragedia no puede ser utilizada con objetivos de propaganda ni para fines personales.

