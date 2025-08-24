Morena impulsará empatar ratificación de Sheinbaum con elección de 2027: Ramírez Cuéllar

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una reforma constitucional para que la consulta de ratificación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se celebre de manera simultánea con la elección federal de 2027, en la que también se elegirán en Puebla a representantes federales, presidentes municipales y diputados locales. Así lo afirmó Alfonso Ramírez Cuéllar, subcoordinador de la bancada morenista y uno de los legisladores más cercanos a la titular del Ejecutivo, durante su informe legislativo ofrecido en las oficinas del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la capital poblana.

Acompañado por integrantes de la primera plana de esta organización, Fredy Rodríguez Guzmán, dirigente local de El Barzón; por el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo y otros, Ramírez Cuéllar destacó que en la plenaria de la bancada de Morena realizada este sábado en Toluca se acordó empujar una reforma a la Constitución Política de México. El objetivo es hacer coincidir la consulta ciudadana de ratificación de mandato, prevista originalmente para octubre de 2027, con el proceso electoral federal, que se desarrollará cuatro meses antes y en el que se renovarán múltiples cargos públicos.

De concretarse la reforma planteada por Morena, ese año se llevaría a cabo la elección de diputados federales, jueces y magistrados del poder judicial federal y local, gobernadores de 17 estados, además de diputados locales y presidentes municipales. Ramírez Cuéllar llamó a los asistentes a difundir los logros del gobierno federal y de la presidenta para asegurar la ratificación de su mandato hasta septiembre de 2030.

En su intervención, el legislador puntualizó que otro de los temas prioritarios para el próximo periodo ordinario de sesiones será la lucha contra la extorsión y el cobro de piso, delitos que han generado gran preocupación social en Puebla y el resto del país. Asimismo, subrayó la pendiente eliminación del fuero constitucional para legisladores federales y gobernadores con denuncias penales, iniciativa que cuenta con el respaldo de Sheinbaum Pardo.

Ramírez Cuéllar recordó los avances legislativos recientes promovidos por Morena y aliados, como la aprobación de reformas para impedir el nepotismo y evitar la perpetuación de camarillas en el poder.

También puedes leer: Mario Riestra guarda silencio sobre señalamientos del gobernador.