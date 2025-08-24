Domingo, agosto 24, 2025
NoticiasPolítica

Morena impulsará empatar ratificación de Sheinbaum con elección de 2027: Ramírez Cuéllar

El subcoordinador de la bancada del partido guinda en San Lázaro afirmó que se propondrá reforma a la constitución

Efraín Núñez

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una reforma constitucional para que la consulta de ratificación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se celebre de manera simultánea con la elección federal de 2027, en la que también se elegirán en Puebla a representantes federales, presidentes municipales y diputados locales. Así lo afirmó Alfonso Ramírez Cuéllar, subcoordinador de la bancada morenista y uno de los legisladores más cercanos a la titular del Ejecutivo, durante su informe legislativo ofrecido en las oficinas del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la capital poblana.

Acompañado por integrantes de la primera plana de esta organización, Fredy Rodríguez Guzmán, dirigente local de El Barzón; por el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo y otros, Ramírez Cuéllar destacó que en la plenaria de la bancada de Morena realizada este sábado en Toluca se acordó empujar una reforma a la Constitución Política de México. El objetivo es hacer coincidir la consulta ciudadana de ratificación de mandato, prevista originalmente para octubre de 2027, con el proceso electoral federal, que se desarrollará cuatro meses antes y en el que se renovarán múltiples cargos públicos.

De concretarse la reforma planteada por Morena, ese año se llevaría a cabo la elección de diputados federales, jueces y magistrados del poder judicial federal y local, gobernadores de 17 estados, además de diputados locales y presidentes municipales. Ramírez Cuéllar llamó a los asistentes a difundir los logros del gobierno federal y de la presidenta para asegurar la ratificación de su mandato hasta septiembre de 2030.

En su intervención, el legislador puntualizó que otro de los temas prioritarios para el próximo periodo ordinario de sesiones será la lucha contra la extorsión y el cobro de piso, delitos que han generado gran preocupación social en Puebla y el resto del país. Asimismo, subrayó la pendiente eliminación del fuero constitucional para legisladores federales y gobernadores con denuncias penales, iniciativa que cuenta con el respaldo de Sheinbaum Pardo.

Ramírez Cuéllar recordó los avances legislativos recientes promovidos por Morena y aliados, como la aprobación de reformas para impedir el nepotismo y evitar la perpetuación de camarillas en el poder.

También puedes leer: Mario Riestra guarda silencio sobre señalamientos del gobernador.

Temas

Más noticias

Nacional

Lluvia de ocho horas en Querétaro deja dos muertos y viviendas inundadas

La Jornada -
Querétaro, Qro. Dos personas fallecidas, un número incuantificado de viviendas inundadas, así como vehículos dañados y el asfalto levantado en varias calles tras la...
00:01:20
Internacional

En la Franja, el primer colapso alimentario en Medio Oriente

La Jornada -
Nueva York. La Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló ayer que es la primera vez que se confirma oficialmente una hambruna en la región...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Presentan plataforma “Construyendo Justicia” para impulsar la participación en la elección del Poder Judicial

Dania Corona Muñoz -
Con el objetivo de promover la participación en las elecciones del Poder Judicial Federal y en Tlaxcala, este domingo se presentó la plataforma “Construyendo Justicia” por parte de un...

Morena buscará que prohibición de nepotismo electoral entre en vigor en 2027

La Jornada -
Ciudad de México. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentará este lunes una reserva en la Comisión de Puntos...
00:02:22

Más de 80% de las plantas tratadoras están deterioradas por la corrupción y el desorden que hay el tema del agua: Alfonso Ramírez Cuéllar

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La corrupción y el desorden que ha prevalecido en el tema del agua, ha traído como consecuencia que actualmente 83.3 por ciento de las...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025