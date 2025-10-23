Propone Morena reforma para que municipios actualicen su atlas de riesgo cada tres años

Ante los recientes daños ocasionados por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, propuso una reforma a la Ley Orgánica Municipal con el propósito de que los 217 ayuntamientos del estado cuenten con un Atlas de Riesgos actualizado cada tres años.

Durante la sesión del Congreso local celebrada este jueves, el legislador explicó que la modificación al artículo 78 busca establecer la obligación de elaborar, mantener actualizado y publicar el Atlas Municipal de Riesgos al menos cada tres años, o antes si ocurren transformaciones importantes en el territorio. El trabajo deberá realizarse a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, en coordinación con el Gobierno del Estado, y de acuerdo con la normatividad vigente en materia de protección civil.

La iniciativa contempla también un artículo transitorio que fija un plazo máximo de 365 días naturales para que los ayuntamientos que no cuenten con atlas vigente elaboren o renueven su documento, una vez que el decreto entre en vigor.

Por separado, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Guadalupe Vargas Vargas, propuso que los diputados locales de los distritos afectados por emergencias sean convocados como integrantes del Comité Estatal de Emergencias, con la finalidad de actuar como enlaces comunitarios y gestores institucionales.

De aprobarse la propuesta, los legisladores tendrían participación con voz en las sesiones, en calidad de representantes territoriales. La iniciativa destaca que ante una situación de riesgo, emergencia o desastre, las unidades estatal y municipales de Protección Civil promoverán la coordinación con los diputados del distrito correspondiente para difundir medidas preventivas, canalizar reportes comunitarios y acompañar labores de apoyo a la población afectada.