Lunes, septiembre 22, 2025
NoticiasPolítica

Es un reto mantener la alianza Morena-PT-PVEM de cara al 2027: Armenta

Alejandro Armenta Mier llama a preservar la alianza de Morena, PT y PVEM rumbo a las elecciones de 2027.
Alejandro Armenta Mier llama a preservar la alianza de Morena, PT y PVEM rumbo a las elecciones de 2027. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

La permanencia de la alianza entre el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) enfrentará un importante desafío con vistas a las elecciones de 2027, reconoció el gobernador Alejandro Armenta Mier durante el informe de actividades de los diputados federales poblanos por Morena.

En el acto, celebrado en Puebla, el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que la estabilidad y cohesión de los partidos que integran la coalición que llevó a la victoria a Morena en 2024 resulta esencial para preservar los triunfos políticos en la entidad, advirtiendo los riesgos de una ruptura, en alusión directa a las tensiones nacionales con el PVEM.

Expresó que el principal reto para los próximos años será mantener la unidad entre las organizaciones políticas —Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México—, que han permitido consolidar la llamada Cuarta Transformación. Armenta subrayó que la suma de intereses dentro de la coalición es indispensable para seguir obteniendo resultados positivos en Puebla y dejar de lado las divisiones por encima de ambiciones particulares.

El mandatario evocó su trayectoria como diputado federal y cómo esa experiencia lo sensibilizó sobre el vínculo con la población, señalando que la labor legislativa implica responder desde peticiones de pirotecnia hasta gestión de recursos para municipios y distritos.

Por su parte, José Antonio González Hernández, coordinador de los diputados poblanos de Morena en la Cámara de Diputados, destacó que en el primer año de la presente legislatura se avalaron reformas relevantes al Poder Judicial, permitiendo la elección popular de ministros y magistrados. También resaltó la reforma a la Ley de Bienestar, que otorga rango constitucional a los programas sociales y la pensión universal, y otras iniciativas como la modificación a la legislación sobre vivienda de los trabajadores, la protección animal y la prohibición de la reelección y el nepotismo electoral.

El coordinador mencionó igualmente reformas orientadas a la defensa de la soberanía nacional, la simplificación administrativa y la promoción de estímulos a la juventud en ámbitos de empleo, educación y cultura, reforzando el discurso de continuidad del proyecto transformador en Puebla.

Con este contexto, queda clara la preocupación por los efectos políticos que podría acarrear una posible fragmentación de la alianza Morena-PT-PVEM, y la insistencia del gobernador Armenta en preservar la cohesión partidista de cara a 2027, tanto en el plano local como nacional.

Temas

Más noticias

Nacional

Ex asesor de padres de los 43 coordina equipo del titular de la Suprema Corte

La Jornada -
Vidulfo Rosales Sierra, ex asesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde 2014, ya es funcionario de...
Nacional

Alto al genocidio en Gaza, posición de México ante ONU: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Ante el inicio de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó que se...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:03

Narcomenudeo, asalto a transeúntes y robo a transporte público, los delitos que más golpean a Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El narcomenudeo, el asalto a transeúnte y el robo a transporte público son los delitos de mayor incidencia en la ciudad de Puebla, informó...

Oposición nunca podrá calumniar a AMLO, se quedó en el corazón de la gente: Sheinbaum

La Jornada -
Luis A. Boffil Gómez, corresponsal Mérida, Yuc. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “la oposición nunca podrá calumniar al presidente (Andrés Manuel) López Obrador, porque...

Puebla abre centro pionero en salud mental infantil; modelo nacional para el DIF

Patricia Méndez -
El gobierno del estado inauguró el Centro Estatal Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Ceposami), obra de 44 millones de...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025