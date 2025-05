Morena no puede ser partido de Estado ni tener colusión con delincuencia: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbam manifestó su rechazo a que Morena se pueda convertir en un partido de Estado y dejó claro que no puede haber colusión con la delincuencia “ni organizada ni de cuello blanco”.

En la carta que envió a la dirigencia nacional de este partido y que fue leída en la sexta sesión ordinaria de su Consejo Nacional, dijo que el gobierno de la república cumple sus tareas para la transformación del país y el partido cumple las suyas. “Para ello nuestro partido debe fortalecerse sin caer en corporativismos. La organización es para la transformación. La fuerza de Morena es la organización desde abajo. Sus comités de base, su contacto permanente con el pueblo, como lo sabemos hacer, casa por casa entregando el periódico Regeneración”, subrayó en la misiva donde hace 10 recomendaciones.

Entre ellas, que los militantes se conduzcan con honestidad, humildad y sencillez. “La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro Movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros”.

También que los legisladores no deben andar en congresos internacionales, usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político. Solo se justifica en una situación especial para una tarea indispensable.

Sheinbaum puntualizó que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo.

“Es indispensable que aún cuando en la Constitución se estableció que no puede haber candidatos en el periodo inmediato de familiares en ningún puesto de elección popular hasta 2030, Morena lo incluya desde 2027”, resaltó.

En el documento, la titular del Poder Ejecutivo enfatizó que los gobiernos emanados de Morena deben garantizar la austeridad republicana y la cercanía con el pueblo.

Sostuvo que no se debe olvidar de dónde viene Morena, pues de lo contrario, se olvidará a dónde va. “No es llegar al poder por llegar, no es la ambición personal lo que debe guiarnos, sino el bienestar del pueblo”.

Les pidió a sus correligionarios recordar siempre que el fin nunca justifica los medios, pues si en el camino se pierden los principios será difícil recuperarlos. “Interioricemos que en las formas de hacer política debe distinguirse nuestra honestidad”.

Asimismo, les pide no confiarse porque es mucho lo que está en juego: el presente y el futuro de nuestra nación.

