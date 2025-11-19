Morena no pudo cumplir el plazo para afiliar un millón de militantes

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) extendió a mediados de 2026 el plazo para lograr el millón de militantes en Puebla que supuestamente se obtendría a finales de 2025. Olga Lucía Romero Garci Crespo, dirigente estatal del partido guinda, expuso que dicha meta se puso su partido al ver la euforia por la Cuarta Transformación que hay en la entidad.

Sin embargo, es la segunda vez que se pospone la fecha para llegar a ese número de militantes propuesto por la propia dirigencia estatal. Y es que recientemente la propia dirigencia estatal estimó que a principios de 2026 se llegaría al millón de militantes en la entidad.

“En el transcurso del próximo año. Espero que antes de la mitad del próximo año ya tengamos esta meta que se trazó al ver esta euforia que hay en Puebla. Y estas ganas de seguir trabajando en esta Cuarta Transformación”, señaló la dirigente.

El ajuste en los plazos ocurre en un contexto de contradicciones internas sobre el número real de afiliados. Mientras en septiembre pasado, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, sostuvo que el padrón del partido en Puebla alcanzó las 500 mil personas, la líder estatal insistió en que el registro oficial apenas supera las 360 mil.

Esta falta de claridad se da además en ausencia de una campaña visible en redes sociales, en tanto que el registro de nuevos militantes se realiza, fundamentalmente, a través de visitas domiciliarias utilizando dispositivos electrónicos. En paralelo, se han denunciado afiliaciones masivas coordinadas por presidentes municipales en diversas localidades del estado, como ha quedado documentado en el municipio de Libres.