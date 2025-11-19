Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasPolítica

Morena no pudo cumplir el plazo para afiliar un millón de militantes

Olga Lucía Romero Garci Crespo, dirigente estatal, reconoció que el número fijado a principios del próximo año no podrá cumplirse

Morena aplaza a mediados de 2026 la fecha para lograr el millón de militantes en Puebla
Morena aplaza a mediados de 2026 la fecha para lograr el millón de militantes en Puebla. Foto ES IMAGEN
Efraín Núñez

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) extendió a mediados de 2026 el plazo para lograr el millón de militantes en Puebla que supuestamente se obtendría a finales de 2025. Olga Lucía Romero Garci Crespo, dirigente estatal del partido guinda, expuso que dicha meta se puso su partido al ver la euforia por la Cuarta Transformación que hay en la entidad. 

Sin embargo, es la segunda vez que se pospone la fecha para llegar a ese número de militantes propuesto por la propia dirigencia estatal. Y es que recientemente la propia dirigencia estatal estimó que a principios de 2026 se llegaría al millón de militantes en la entidad.

“En el transcurso del próximo año. Espero que antes de la mitad del próximo año ya tengamos esta meta que se trazó al ver esta euforia que hay en Puebla. Y estas ganas de seguir trabajando en esta Cuarta Transformación”, señaló la dirigente.

El ajuste en los plazos ocurre en un contexto de contradicciones internas sobre el número real de afiliados. Mientras en septiembre pasado, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, sostuvo que el padrón del partido en Puebla alcanzó las 500 mil personas, la líder estatal insistió en que el registro oficial apenas supera las 360 mil.

Esta falta de claridad se da además en ausencia de una campaña visible en redes sociales, en tanto que el registro de nuevos militantes se realiza, fundamentalmente, a través de visitas domiciliarias utilizando dispositivos electrónicos. En paralelo, se han denunciado afiliaciones masivas coordinadas por presidentes municipales en diversas localidades del estado, como ha quedado documentado en el municipio de Libres.

Temas

Más noticias

Nacional

Pese a aranceles, México se mantiene como primer socio comercial de EU

La Jornada -
Alejandro Alegría Ciudad de México. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron 45 mil 146 millones de dólares en agosto, monto que se tradujo en un...
Internacional

“Silencio, cerdita”, responde Trump a periodista que le preguntó sobre el caso Epstein

La Jornada -
The Independent Washington. El presidente Donald Trump exigió a una periodista que guardara “silencio, cerdita (piggy)” cuando la reportera lo cuestionó sobre los archivos del pedófilo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:28

PAN se consolida como principal fuerza opositora en Tlaxcala: Gutiérrez

Juan Luis Cruz Pérez -
El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Ángelo Gutiérrez Hernández afirmó que ese instituto político se mantiene como la principal...

Eduardo Rivera dejó hecha la ciudad un desastre, por eso perdió en 2024: Morena

Efraín Núñez -
Agustín Guerrero Castillo, integrante del Consejo Nacional de Morena, y Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta del partido guinda en Puebla, aseguraron que el...

Analiza gobierno de Puebla reactivar el cobro de la tenencia vehicular en el estado

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla está analizando la posibilidad de reactivar el cobro de la tenencia vehicular, informó este jueves José Luis García Parra, coordinador de gabinete.    En rueda de prensa,...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025