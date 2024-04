Morena no politiza el tema de la inseguridad, pero el gobierno del PAN en Puebla “está reprobado” en la materia: Doger

El priista Enrique Doger Guerrero, integrante de la vocería del candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta, negó rotundamente que Morena esté politizando el tema de la inseguridad en la ciudad de Puebla, al referir que la gestión del panista Eduardo Rivera Pérez está “reprobado” al aumentar la incidencia delictiva en la capital.

Así lo declaró este domingo, en rueda de prensa, donde él también exalcalde de la capital informó que en Puebla al mes se registra un promedio de 2 mil 600 delitos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ese sentido, respaldó la estrategia de seguridad que ha implementado en el último año el gobernador Salomón Céspedes Peregrina, no así la administración de la capital, administrado por Acción Nacional (PAN).

“En una elección más que politizar la gente va a decir por quién vota y la manera de definirse es con números reales, no es grilla, es evaluación, son números”, afirmó.

Apenas este viernes, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina exhortó a los candidaturos a no sacar “raja política” del tema de inseguridad por los hechos violentos registrados la semana, con un total de 10 ejecutados, entre ellos la influencer Vielka Pulido y su pareja sentimental.

Al respecto, Doger Guerrero arguyó que es en la campaña donde se evalúan los resultados de los candidatos, quién ha dado resultados en qué área y quién ofrece las soluciones.

“No estamos politizando nada, estamos hablando de los números que se pueden consultar en internet, son públicos, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, aclaró.

Destacó que los actores políticos que han tenido responsabilidad pública son evaluados conforme a resultados, y es la gente quién decide el mejor perfil para gobernar.

“Ya no sé quien queda en el PRI”

Por otro lado, Enrique Doger dijo que a Alejandro Armenta le une una relación de muchos años, en términos personales, amistosos y de política.

“Alejandro tiene una larga trayectoria, y en todo este tiempo ha dado buenos resultados; no sólo creo en él también el proyecto”, enfatizó.

En cuanto al PRI, Doger respondió “me andaban expulsando y ahora se han ido todos los que me querían expulsar, ya no sé quién queda; antes de estar en un partido político soy poblano y es lo que me identifica con Armenta, es poblano por los cuatro costados”.

Ante ello, el vocero dijo que la identidad y el arraigo es una de las ventajas de Armenta Mier por encima de Eduardo Rivera, al señalar que no sólo es poblano de origen, sino que conoce y ha recorrido los 217 municipios de la entidad.

Esto último debido a que el candidato de la oposición Eduardo Rivera nació en Toluca, Estado de México, y se avecindó en Puebla.

Por esta y otras razones, respaldó la candidatura de Armenta Mier a la gubernatura de Puebla, pues enfatizó que está comprometido en trabajar y sabe lo que necesita el estado para que salir adelante, además de contar con buenos proyectos y equipo.

“Estoy sumado a Alejandro Armenta desde que él ganó la contienda interna, así se lo manifesté personalmente y lo hice público; tiene el mejor proyecto y las soluciones para los problemas del estado”, informó.

Al final, el académico destacó que el mando único policial que propone el candidato de Morena es la opción para garantizar la tranquilidad de las familias en Puebla, tras argumentar que no infringe la autonomía de los gobiernos municipales.