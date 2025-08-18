Lunes, agosto 18, 2025
NoticiasPolítica

El no nepotismo en Morena se aplicará desde 2027, confirma Monreal tras debate entre Armenta y Mier

Ricardo Monreal anuncia que Morena anticipará la aplicación del no nepotismo electoral. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que la norma de no nepotismo electoral será aplicada en su partido a partir de 2027, por acuerdo interno, a pesar de que en la Constitución Política de México la medida entrará en vigor en 2030. El legislador respondió así al debate público entre el gobernador Alejandro Armenta y el senador Ignacio Mier Velasco sobre la influencia familiar en futuros procesos electorales locales.

Este lunes, durante la presentación de la agenda legislativa de Morena en Casa Puebla, Ricardo Monreal, acompañado por diputados federales del partido, abordó la discusión sobre el no nepotismo, enfatizando que la decisión del Consejo Nacional de Morena es firme y que la medida se adelantará tres años respecto a la disposición constitucional.

Monreal reconoció que el debate en Puebla “está calientito”, marcado por posturas opuestas entre el gobernador Armenta, quien ha restringido la participación de familiares en próximos comicios, y el senador Mier Velasco, que minimizó el alcance de sus relaciones familiares en política. Enfatizó que, aunque la Constitución local y la política nacional prevén la entrada en vigor de la reforma hasta 2030, Morena aplicará sus reglas internas desde 2027.

“Las figuras de no reelección y no nepotismo electoral permanecen sin retroceso. El nepotismo se controlará a partir de 2027 y la no reelección será regulada, según determine el Consejo Nacional, entre 2027 y 2030. No voy a incursionar en la hoguera local; soy especialmente prudente”, señaló Monreal en conferencia de prensa, tras desayunar con el gobernador.

Lee:Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo en 2027 o 2030, sostiene el gobernador

El coordinador adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se abordarán leyes reglamentarias para regular ambas figuras con base en la agenda interna del partido. Subrayó que no existen iniciativas concretas de reforma electoral para eliminar los legisladores plurinominales ni reducir el financiamiento público a partidos.

Detalló que la comisión presidencial para la reforma electoral—presidida por Claudia Sheinbaum—organizará audiencias nacionales en octubre, donde los diputados de Morena participarán activamente. Posteriormente, buscarán consenso con aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Monreal adelantó que la noche de este mismo lunes, los legisladores se reunirán con la presidenta para definir prioridades en la agenda federal, incluyendo la discusión del paquete económico 2026, reformas a la Ley General de Salud, modificaciones aduaneras, y avances en igualdad sustantiva para mujeres.

Sobre el presupuesto estatal, explicó que el gobernador Armenta expuso múltiples proyectos de infraestructura y comunicación para Puebla, pero recomendó esperar la presentación del paquete fiscal nacional el 8 de septiembre.

En la conferencia estuvieron presentes Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Haces, Dolores Padierna y los 16 diputados federales de Morena en Puebla.

Consulta:Mi parentesco con el gobernador de Puebla es lejano, afirma Ignacio Mier

