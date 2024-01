Morena no es ni será un partido de oportunistas: Unidad Obradorista de la 4T

Integrantes de Unidad Obradorista de la 4T Puebla señalaron que Morena “no es ni será un partido de oportunistas”, por lo que demandaron a la dirigencia nacional y local vigilar que los candidatos de la elección de este año cumplan con la máxima de “no mentir, no robar y no traicionar”.

En un manifiesto , señalaron que el instituto político de izquierda se encuentra en riesgo de fracturarse, de no realizarse una selección de aspirantes cuidadosa.

Unidad Obradorista de la 4T Puebla la integran el diputado federal Alejandro Carvajal , el exsecretario de Gobernación, David Méndez, la regidora Elisa Molina y el funcionario federal Rene Sánchez.

El documento se reproduce íntegro a continuación:

“Manifiesto por la consolidación de la legitimidad y la integridad del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Unidad en torno a principios y movilización por las causas del pueblo.

“El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe tener:

“Compromiso con la Transformación Auténtica: México vive actualmente su Cuarta Transformación, como resultado de una serie de procesos de lucha social. MORENA, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador ha sido capaz de aglutinar las demandas históricas del pueblo de México y hoy, como partido político goza de toda la credibilidad ante el pueblo. Reconocemos en Claudia Sheinbaum a una digna representante de nuestro partido-movimiento y confiamos en su capacidad para dirigir el destino de nuestro país. De la misma manera deseamos tener la confianza de que quienes representen a nuestro partido-movimiento en las próximas elecciones tengan la solvencia moral, técnica y políitica que tienen el presidente y la precandidata.

“Blindaje ante la infiltración conservadora: La Cuarta Transformación a nivel federal, ha convertido en derechos lo que antes eran dádivas, haciendo cada vez más difícil que se lucre económica y políticamente con el presupuesto. Sin embargo, a nivel local, la infiltración de cuadros políticos del antiguo régimen ha provocado el mantenimiento de las viejas prácticas clientelares, sometiendo y excluyendo a las bases de los puestos de toma de decisión. Ante este proceso de exclusión decimos ‘Es necesario separar el poder político del poder económico’.

“Firmeza contra la corrupción y la fragmentación: La infiltración de cuadros políticos del viejo régimen provenientes de distintas facciones, coloca a Morena en un riesgo de fragmentación ya que, ante la falta de ideales, los intereses económicos y del poder por el poder, emergen de manera destructiva.

“Selección de candidatos conforme a los principios y estatutos ‘Tonto es el que cree que el pueblo es tonto’, el pueblo ha despertado y la falta de congruencia con los principios de nuestro partido–movimiento representará una afrenta al sentido común y a la confianza que nos ha sido depositada. Con la convicción de que nuestro partido–movimiento es protagonista de la Cuarta Transformación y que nuestros principios fundamentales son ‘No mentir, no robar, no traicionar’, la selección de los perfiles a presentarse en las elecciones, deben cumplir con dichos principios, por lo que toda persona cuya trayectoria tanto en la vida privada como en la politica no demuestre integridad, no puede ser digno de representar los anhelos del pueblo.

“Alerta sobre las politicas de puertas abiertas: ‘Las escaleras se barren de arriba para abajo’ Manifestamos nuestra confianza en la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, sin embargo, exhortamos al Comité Nacional y a los comités locales a mantenerse observantes de los principios de nuestro partido, siguiendo la frase de nuestro presidente y haciendo cada cual lo necesario para que el escalón que les toca barrer quede exento de suciedad. La integridad personal no tiene color partidista, pero debemos tener en cuenta siempre que ‘Por sus obras los conoceremos’ Creemos en el humanismo, sabemos que es de sabios corregir el camino y que el amor al prójimo es distintivo de nuestro pueblo, pero sepan también que este no es ni será un partido de oportunistas, que estaremos vigilando, que tarde o temprano el bien siempre triunfa, que la historia la hacen los pueblos y que aquí seguimos atentos los que fuimos, los que somos y los que seremos.

“Llamado a la acción: Somos los que caminaron las calles, los que dieron su tiempo, su dinero y su esfuerzo por convertir en una realidad esta Cuarta Transformación. Debemos estar orgullosos de nuestra hazaña, pero también debemos estar conscientes de que el trabajo no ha terminado y que la mafia del poder está obnubilada, pero sigue siendo peligrosa. Aunque están moralmente derrotados, debemos seguir construyendo la utopía dia a dia puerta por puerta, calle por calle. ‘No están todos los que son, ni son todos los que están’

“Hasta la victoria, siempre.”