En la recta final, Morena afirma que ante la ausencia de los morenovallistas la jornada electoral será segura y tranquila

En la recta final de la campaña, el secretario General de Morena, Agustín Guerrero, afirmó que la jornada electoral en el estado de Puebla será tranquila y pacífica, sin sobresaltos, pues aludió que los morenovallistas “quienes hace seis años se dedicaron a realizar acciones violentas, de confrontación y miedo ya no están”.

A siete días de que el proceso electoral se cierre, expuso que este contexto da la pauta para confirmar que el 2 de junio será una jornada comicial segura.

En rueda de prensa, informó que las denuncias que han presentado los candidatos de diferentes partidos se han atendido tanto por la autoridad electoral, como por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a fin de garantizar la tranquilidad.

En el caso de Coyomeapan, Agustín Guerrero admitió que “es una zona conflictiva” de tiempo atrás desde la elección de 2018 y 2021, siendo en este último trienio cuando se registró el conflicto poselectoral que derivó en tres asesinatos, detenidos y la toma de la alcaldía por dos años.

Ante lo expuesto, el dirigente comentó que por esta razón Morena no registró candidato en Coyomeapan, siendo el único municipio de los 217 del estado donde no propuso contendiente a la alcaldía.

“Deseamos que la situación en este municipio al igual que el resto del estado transcurra con tranquilidad, el hecho de que no tengamos candidato no nos exime de la responsabilidad ciudadana, pero no es lo mismo estar en la competencia que ser testigo del proceso”, destacó.