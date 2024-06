Morena denuncia en Jalisco cúmulo de anomalías

Guadalajara, Jal. Paquetes electorales que llegaron vacíos en Guadalajara y Tala, boletas dentro de bolsas de basura, fallas en la cadena de custodia de la documentación electoral y la detención de un manifestante son algunas de las irregularidades denunciadas por Morena, que sigue montando guardias en las 20 sedes distritales y las 125 municipales del estado para cuidar el conteo de votos de la elección de gobernador.

La coalición Sigamos Haciendo Historia y su candidata, Claudia Delgadillo, reiteraron su exigencia de que se brinde certeza y transparencia en el recuento de sufragios y acusó al gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano (MC), de encabezar una elección de Estado en complicidad con Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco.

En rueda de prensa en su sede estatal, MC pidió de nuevo a la dirigencia nacional del partido guinda que regrese a la Ciudad de México y acepte el triunfo de su candidato Pablo Lemus, quien desde el domingo no ha aparecido públicamente, aunque en sus cuentas en redes sociales acusa a sus adversarios políticos de violentos.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que en el distrito 14, en Tlajomulco, municipio bastión de MC desde 2009, al hacerse el recuento de votos se asignaron 11 mil adicionales a los marcados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con los cuales, según él, Morena ganó en esa demarcación la elección.

Pero ese y otros datos no han podido certificarse dado que el IEPC ha sido cuestionado por la lentitud con la que operó el PREP. Además, en los días previos a los comicios, se reprochó al organismo haber interrumpido la transmisión del tercer debate cuando Lemus llamó “hijas de Alito (Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI)” a sus adversarias.

También reprocharon al IEPC haber denunciado la supuesta presencia de hombres armados (sin comprobarlo) durante las protestas que los morenistas han realizado desde el miércoles fuera de las sedes electorales.

Otra anomalía que ha atribuido Morena al IEPC es que éste no ha publicado los conteos que ha concluido hasta ayer, pese a las reiteradas solicitudes de información.

Ante los señalamientos de que faltan un millón 200 mil votos que han ratificado Morena y sus cuatro partidos aliados, el IEPC reconoció ayer que el PREP no había llegado a 86.3 por ciento del conteo de votos como anunció en un principio, sino solamente a 63.5 por ciento.

Este porcentaje representa una tercio menos de las actas que contabilizó el Instituto Nacional Electoral, que en Jalisco llegó a 93.1 por ciento, aunque el organismo local ponderó que eso no significa que los votos no existan, sino sólo que no fueron contabilizados en el PREP.

Las guardias de los morenistas a las afueras de las sedes electorales locales iniciadas el miércoles continuaron ayer y se logró detectar de nuevo la llegada de paquetería electoral sin cadena de custodia y por la puerta trasera al consejo municipal de Guadalajara.

Esta irregularidad ocasionó jaloneos en los que intervino la policía local, que luego acusó a uno de los manifestantes de agredir a una oficial y se lo llevó detenido en la patrulla 053.

Los blocks completos de boletas fueron recibidos en esa sede –según se aprecia en varios videos tomados por gente de Morena– por el presidente del Consejo en Guadalajara del IEPC y el representante de MC, regidor Armando Aviña, lo que fue calificado como un delito electoral al no haber llegado custodiados por representantes de todos los partidos.

Mario Delgado advirtió que no se irá de Jalisco hasta que se entregue la constancia de mayoría a Delgadillo, pues dijo estar convencido de su triunfo, el cual, ante el caudal de anomalías, será ratificado al término de los cómputos el sábado próximo.

La situación poselectoral comenzó a ponerse tensa el pasado domingo, luego de las irregularidades que se registraron en el PREP al iniciar con 2:40 horas de retraso, además de la presentación de la información a cuentagotas y que apenas llegó a 63 por ciento de actas contabilizadas.

El PREP de Jalisco fue el más lento y que menos avanzó en el país entre las nueve gubernaturas en disputa. Esta situación llevó a la representación de MC ante el IEPC a pedir ampliar el horario del PREP hasta que se computaran las 10 mil 917 casillas existentes.

Los consejeros accedieron a extender 2 horas y 40 minutos más el horario, el mismo tiempo que el programa tardó en presentar la información de las primeras tres casillas computadas. Pero de poco sirvió: la contabilización de los centros de votación apenas subió 0.43 por ciento, según precisó el PVEM.

Ante ese hecho, las fuerzas políticas criticaron la evidente falta de capacitación de los funcionarios de mesas de casilla y de los consejos distritales, que derivó en confusiones en el llenado de las sábanas, actas en blanco, aumento en el número de votos nulos y errores en la captura de la información.

Además, Eduardo Almaguer, representante de Morena ante el IEPC, denunció ante la Fiscalía General de la República a la titular del IEPC y otros integrantes del organismo electoral, ante la presunción de delitos electorales.

Con información de Georgina Saldierna