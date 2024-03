Morena impugnaría triunfo de Camarillo al Senado por usurpar la identidad indígena

Si el priista Néstor Camarillo Medina gana la elección a la senaduría, Morena impugnará su eventual triunfo, pues obtuvo la candidatura mediante una cuota para el sector indígena sin que él pertenezca al mismo.

Así lo señaló Agustín Guerrero Castillo, secretario General de Morena, quien indicó que el PAN ya tiene “escuela” pues no es la primera ocasión en la que utiliza una cuota para grupos vulnerables para colocar a perfiles que no pertenecen a estos.

En conferencia de prensa, Guerrero fue interrogado sobre el registro de las candidaturas de Néstor Camarillo, exdirigente estatal del PRI, así como de Nadia Navarro, al Senado pero utilizando las cuotas que se designan para la población indígena.

El político descalificó el hecho al señalar que ni Camarillo ni Navarro son indígenas, en ese sentido, dijo que el plazo para impugnar las candidaturas ya venció; sin embargo, adelantó que en caso de que el priista gane, impugnará el triunfo del mismo.

“Lo de la senadora Nadia Navarro es lamentable, hacer trampa, apropiarse de una identidad que no se puede comprobar porque es público que no son indígenas, efectivamente, hay un requisito de elegibilidad, los partidos tenemos que cumplir y ellos de manera tramposa se justifican como indígenas. En el supuesto de que Néstor Camarillo que es la fórmula uno para el Senado, se podrá impugnar porque está usurpado una identidad que no tiene”, declaró.