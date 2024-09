Morena hace pausa en petición de juicio político a jueces

Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados decidió congelar la demanda de juicio político que un grupo de legisladores presentó en contra de los jueces Martha Eugenia Magaña López y Felipe V. Consuelo Soto. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, dijo que pidió a sus compañeros “dar una pausa” a ese proceso.

Anoche, al concluir la sesión ordinaria, diputados de Morena, encabezados por Sergio Gutiérrez Luna, anunciaron que presentaron también una denuncia penal y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra ambos jueces, por presuntamente extralimitarse en sus facultades y funciones y violar el principio de legalidad, al otorgar una suspensión provisional para tratar de detener la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

En conferencia de prensa, en el contexto de la reunión plenaria del grupo, Monreal destacó que en estos momentos “la prudencia y la tolerancia ayudan al país”. El diputado no confirmó que se haya presentado la solicitud de juicio político, pero aclaró que, en caso de haberlo hecho, “hay que darle una pausa”.

A pregunta expresa, Monreal insistió que hay tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se prevé que, en reformas a la Constitución y los actos que de ahí deriven, es improcedente el juicio de amparo.

En el contexto de la denuncia de diputados de Morena, se difundió que la tesis 55/2004 definió que el juicio político no aplica ante resoluciones jurídicas de los poderes judiciales estatales.

Sin embargo, Monreal acotó que “toda autoridad está sometida al principio de legalidad y no puede hacer nada que no esté permitido en la Ley”, y, por ende, la suspensión concedida por los dos juzgadores no la permite la Ley.

Ambos, dijo, “violaron el principio de legalidad”.

Monreal incluso atribuyó a Magaña López y Consuelo Soto otorgar la suspensión como parte de una estrategia política. “Ellos saben que fue un error garrafal”, que violaron la Constitución y el principio de legalidad. En Morena “no admitimos este tipo de perversidades”, señaló.

(Con información de Alexia Villaseñor)

