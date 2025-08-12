Las plurinominales se han utilizado para proteger a políticos corruptos, por eso deben desaparecer: Alcalde

Las plurinominales se han utilizado para proteger a políticos corruptos como el panista Ricardo Anaya Cortés y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por lo cual deben desaparecer, afirmó Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena. Durante su gira en Puebla, donde encabezó la creación de 2 mil 904 secciones electorales del partido Movimiento Regeneración Nacional, la dirigente reafirmó el respaldo a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que la propuesta responde al rechazo ciudadano tanto a las plurinominales como al exceso de financiamiento público para los partidos políticos.

Al conceder una conferencia en el Centro de Convenciones, Alcalde Luján estuvo acompañada por Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta del Comité Ejecutivo estatal; Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo estatal; y Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso local. Subrayó que el proyecto de reforma electoral ha sido duramente atacado por “PRIAN” y medios convencionales, que ven amenazados sus intereses en la asignación de plurinominales.

“Recordemos que Ricardo Anaya, hoy senador, enfrenta acusaciones por lavado de dinero. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, lo implicó en la recepción de recursos para avalar la reforma energética. Anaya permaneció seis años en Estados Unidos, ocultándose de la justicia y sólo regresó tras obtener una curul plurinominal, con lo que se amparó en el fuero. Así se han utilizado estos cargos: para proteger y encubrir”, afirmó la dirigente.

Expuso también que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha sido señalado por presunto enriquecimiento ilícito y el exdirigente panista, Marko Cortés Mendoza, ha promovido la intervención extranjera en México. Ambos accedieron al Congreso por vía plurinominal, colocándose en las primeras posiciones de las listas de sus partidos.

Alcalde Luján indicó que la ciudadanía está igualmente en favor de eliminar el millonario financiamiento público a partidos, acorde con la postura de Morena, que a pesar de recibir más recursos por su representación electoral, está abierta a su reducción considerable.

Previo a su encuentro con militantes en el Centro de Convenciones, la presidenta nacional de Morena expresó su respaldo al gobernador Alejandro Armenta Mier, mencionando que mantiene el apoyo de la población poblana. Reconoció los cuestionamientos recibidos por la reforma sobre ciberasedio, pero aclaró que las modificaciones se sometieron a foros de discusión y que gobiernos estatales del PAN han avalado leyes similares. Subrayó que la derecha etiqueta como “Ley Censura” a la legislación poblana, mientras silencia reformas análogas en otros estados, y respaldó la intención gubernamental de proteger a mujeres y jóvenes ante el acoso en redes.

En torno a las futuras candidaturas de Morena para el ciclo electoral 2027, Alcalde Luján expuso que el método será nuevamente la encuesta, en concordancia con la tradición del partido, y no una decisión cupular como ocurre en la oposición. Mencionó que José Chedraui Budib, alcalde de Puebla, quien formalizó su afiliación a Morena, y cualquier militante tienen derecho a participar en los procesos, pero la designación será definida por consulta interna.

Asimismo, la dirigente ratificó que Morena mantendrá su alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para los próximos comicios, pese a los comentarios de “diferencias” difundidos en medios, aseverando que la relación entre partidos aliados se mantiene estable bajo el lema “unidos somos más fuertes”.