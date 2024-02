“Ni yo ni Morena tuvimos que ver con el caso Cacho”, responde Armenta

Alejandro Armenta Mier sentenció que ni él ni Morena, partido que abandera rumbo a la gubernatura, estuvieron involucrados en el caso de tortura cometida durante el sexenio de Mario Marín Torres contra la periodista Lydia Cacho, y fustigó que la oposición intenta revivir el tema como un acto de desesperación ante la ventaja que él tiene en las preferencias electorales.

Armenta se refirió al tema después de que este lunes, Nadia Navarro, vocera de la Alianza Mejor Rumbo para Puebla que impulsa al panista Eduardo Rivera Pérez al gobierno del estado, anunciara que la próxima semana invitará a Cacho a Puebla para que opine sobre la participación de personas cercanas a Marín en Morena.

Interrogado sobre el tema en conferencia de prensa, externó su respeto y admiración a la periodista pero señaló que él no tuvo nada que ver con las vejaciones de las que fue objeto en Puebla durante el gobierno de Marín -en el que él fue secretario de Desarrollo Social-.

“Es un tema de ellos, no de nosotros (Morena), nuestro respeto para ella (Lydia Cacho) es una luchadora social y es una mujer que admiramos y respetamos. Yo no tengo nada que ver con eso ni tengo por qué asumir una responsabilidad que no me toca”, expresó.