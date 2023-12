Morena busca a priistas para que se incorporen a sus filas: Néstor Camarillo, líder del tricolor 

Hasta el momento cinco priistas han sido buscados por Morena para ofrecerles candidaturas, indicó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Néstor Camarillo.

En entrevista, se reservó el nombre de los militantes del tricolor, con excepción del diputado Enrique Rivera, mismo que desde ayer confirmó que recibió invitación de Regeneración Nacional.

A decir del líder partidista, no se prohibirá a los afiliados que se vayan, pues dijo no son niños, además de que no estarían traicionando al PRI sino “a Puebla”.

“Si son tan chingones, ¿Qué hacen buscando priistas, no? Según es una nueva clase política, pero no solo es el caso de Enrique, de muchos otros municipios hay reportes de que operadores de Morena, del Comité Estatal, incluído el Consejo Estatal, están con el canto de las sirenas queriendo convencer a todos y que van a ser candidatos”.

Añadió que Morena les está ofreciendo a alcaldes que serán ellos quienes designen candidatos o que ellos mismos pueden ser abanderados por Regeneración Nacional, PT o el Verde Ecologista.

Del PRI, comentó que tienen las puertas abiertas para alcaldes que buscan la reelección o para quienes buscan diputaciones federales o locales.

