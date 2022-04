Los montajes, herencia clave de la televisión a la política mexicana: Jenaro Villamil

Los montajes televisivos, señaló el periodista Jenaro Villamil, se incorporaron a la práctica política y se llevaron a cabo con los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, siendo una herencia clave de la televisión a la política mexicana.

Estos, recordó al participar en el primer día de la Feria Nacional del Libro de la UAP que se celebra en el Edificio Carolino hasta el 10 de abril, se hacían con fines de entretenimiento pero luego se trasladaron a la agenda informativa policiaca, como fue el caso de Florence Cassez, y el telemontaje de Carlos Loret de Mola. “En un país civilizado no tendría el micrófono de nuevo”, dijo en referencia al periodista y recordó también el caso de la niña “Frida Sofía”, supuestamente atrapada tras los sismos de 2017 en la Ciudad de México, del que hubo amplia cobertura televisiva.

“Que más herencia del montaje que la historia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. A casi siete años nos enteramos que no sólo había una estrategia para matarlos y desaparecerlos, sino para hacer un montaje de la narrativa a cargo del Ejército, Marina y judiciales”, indicó.

En conversación con Martín Hernández Alcántara, periodista de esta casa editorial, el pionero en el estudio del impacto de los medios en la democracia mexicana y en el papel de las redes sociales criticó que ahora la derecha u oposición en lugar de criticar con argumentos, prefiere mentir para decir lo más increíble.

“Cuando quieres que una versión se viralice utilizas el poder del algoritmo. Ese es el tema, lo más delicado: no te enfrentas a alguien con rostro sino a cuentas robotizadas infladas de las cuales las plataformas no se hacen responsables”.

El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano continuó que hablar de noticias falsas es un tsunami y el gobierno apenas un pequeño barco que se opone a él, no obstante es una obligación del Estado y los medios públicos verificar, detectar y señalar cuando es mentira.

“Hay una cultura de encubrimiento en la que no puedes desmentir a otro periodista. Es quizá lo más pernicioso para el oficio, pero cuando hay que desmentir hay que hacerlo. No es pecado. El periodismo no es una ciencia. Es un oficio. En la medida en que desarrollamos un oficio detectamos cuando hay mentira, verdad o trascendencia”.