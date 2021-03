Monserrat recibió una denuncia por maltrato animal, acudió y terminaron con su vida

Una denuncia de maltrato animal llevó a la activista Monserrat Zacatelco a acudir la tarde del 12 de marzo a una vecindad del barrio de El Alto de la capital de Puebla, en donde se topó con sujetos que terminaron con su vida.

Semana y media después del crimen, hay una persona detenida pero acusada por violencia familiar, por lo que la familia de la víctima exige a las autoridades que se le vincule a proceso por el delito de feminicidio y que se detenga a todos los responsables, ante la presunción de que en el asesinato participaron varias personas.

Este domingo, la madre, hermanos y amigos de Monserrat marcharon de la zona de Los Fuertes a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir a este organismo que el crimen no quede impune y que el gobierno del estado brinde mayor seguridad a las mujeres.

- Anuncio -

Ante la posibilidad de que el detenido salga mediante un amparo, Matilde Meléndez Arenas, madre de Monserrat, pidió al fiscal Gilberto Higuera Bernal y al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que se le vincule a un proceso penal por feminicidio a fin de que se le castigue por el crimen.

“Nada más pido justicia, que no le toleren ningún amparo, que no salga, ayúdenme a que no salga, que se haga justicia, que no le otorguen el perdón y que no salga”, expresó durante la protesta en la FGE.