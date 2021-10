Mónica Rodríguez acusa a Díaz de Rivera de caer en violencia política de género

La diputada local del PAN Mónica Rodríguez Della Vecchia acusó a la aspirante a la dirigencia estatal de ese partido Augusta Díaz de Rivera Hernández de incurrir en violencia política de género, por llamar “loca” a Genoveva Huerta Villegas, quien busca su reelección como presidente de Acción Nacional en Puebla.

“Podemos estar de acuerdo o no con su actuar, podemos estar de acuerdo o no con los resultados de cualquier mujer en cualquier trabajo, pero lo que no podemos hacer es emitir estos comentarios personales, asegurando algo sobre la conducta de una persona que no se puede comprobar”, argumentó.

En entrevista, refirió la batalla jurídica que emprendió contra el exdiputado de Morena Emilio Maurer Espinosa, a quien denunció por violencia política en razón de género a raíz de un comentario que realizó en su contra durante una sesión pública del Congreso local en la Legislatura pasada, que consideró similar al vertido por Díaz de Rivera.

“No puedo estar a favor de algo que yo ya viví”, agregó la legisladora, quien hizo un llamado a la aspirante a la dirigencia panista que compite en fórmula con Marcos Castro Martínez a suprimir las ofensas de su discurso de campaña.

Recordó que el objetivo del PAN es sacar al partido Morena de la presidencia del país y de la gubernatura de Puebla en la elección de 2024, por lo que dijo que la militancia desea escuchar de las candidatas a la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) “propuestas para lograr un PAN unido”.

Exige pruebas de la supuesta venta de candidaturas

Sobre las acusaciones que realizó Díaz de Rivera de que Genoveva Huerta aprovechó su cargo de dirigente partidista para vender candidaturas en el proceso electoral pasado, manifestó que ninguna persona puede realizar ese tipo de comentarios sin tener pruebas a la mano.

“Y si tiene pruebas que las presente en las instancias correspondientes (…) eso se tiene que comprobar”, enfatizó Mónica Rodríguez, quien logró su reelección como representante popular del PAN en la elección del 6 de junio pasado.

En la entrevista también rechazó que Genoveva Huerta esté detrás de la campaña negra que se difundió en redes sociales el fin de semana pasado contra Díaz de Rivera y Castro, pues dijo que a veces ese tipo de propaganda “sale de los mismos equipos que se quejan que son contra ellos”.