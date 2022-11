“Momento… que soy lento”

¡Chi va piano, va lontano!

(quien va despacio, llega lejos)

Refrán italiano

Vivir activamente en el mundo actual exige que casi todas las acciones, tanto laborales como de cualquier otra índole, se realicen con gran velocidad. Quienes se sirven de la tecnología para “eficientar” el trabajo en las empresas e instituciones nos han impuesto un ritmo acelerado para realizar todas las tareas. La urgencia por dar resultados inmediatos es una constante de nuestra época actual y los avances tecnológicos han venido como “anillo al dedo” a los empresarios para “exprimirle el jugo” a los trabajadores, lo cual ha llegado a niveles que ponen en riesgo su salud con manifestaciones físicas y psicológicas indeseables. Muchas personas andan tensas como “cuerdas de violín”, con gran ansiedad que deriva en gastritis, cefaleas, dolores musculares, caída de pelo, hipertensión que se combinan con estados emocionales negativos como ausencias, mal humor, frustración, estrés, impaciencia, desaliento, etc.

Formando “líderes” y “emprendedores”

La implantación de normas internacionales, creadas para la empresa, y su aplicación en cualquier otra actividad distinta a los fines de producción y de eficiencia en los productos y servicios que una fábrica tiene como propósito fundamental para ganar dinero, busca ser el factor que uniforme todas las actividades sociales. Recuerdo que las famosas normas iso 9000 (International Organization for Standardization) para el control y gestión de la calidad se aplicaron en algunas dependencias de la UAP, en el más puro estilo empresarial, con el propósito de certificar que las “operaciones” que realizan los “recursos humanos” (léase personas) en los múltiples y diversos procesos de una institución educativa de nivel superior, se definieran con precisión, se buscara su regulación y ejecución para que se convirtieran en eficientes y eficaces acciones que condujeran al cumplimiento de los objetivos de la universidad aunque, curiosamente, estos son muy diferentes a los de las empresas.

Afirmo que es conveniente la elaboración y aplicación de los manuales de normas y procedimientos para cualquier institución de gran tamaño, porque ayudan a su mejor funcionamiento, pero “ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre” y que los dichosos manuales se conviertan en las tablas de la Ley de Dios dictándonos cómo deben hacerse las cosas, al punto de que en algunas ocasiones se produce la parálisis de algún proceso el cual no está considerado en el mamotreto de marras. ¡Ay de aquellos que se aparten de la palabra divina, porque merecen “achichinarse” en el mismísimo infierno! como adoradores de Belfegor, demonio de la pereza, a quien se le representa como anciano con nariz grande, barba, cuernos y garras y siempre sentado en un excusado, su trono. Hay que reconocer que, de vez en cuando, resulta placentero “echar la güeva” y holgazanear un poco cuando está uno en la intimidad del baño.

Vísteme despacio que tengo prisa.

“Vísteme despacio que tengo prisa” es una expresión popular, atribuida a Napoleón Bonaparte, que propone que hay trabajos que no deben tomarse precipitadamente, porque es probable que así no se consigan buenos resultados. Por supuesto, que tanto la lentitud como la rapidez son dos aspectos relativos y no podemos inclinarnos absolutamente por una u otra, ya que depende de las circunstancias específicas y de cada persona. Por supuesto que yo tengo mi propia posición al respecto, la cual proviene de mi edad, de mi experiencia, así como de las diversas condiciones y ambientes en que se producen los hechos, las interacciones con diferentes personas y las situaciones particulares; no es lo mismo estar “modorro” en la casa, en día de descanso y hacer las cosas pausadamente que estar “aplatanado” en la “chamba”. No todas las actividades de la vida cotidiana tienen que realizarse en tiempo récord y ajustarse a las mismas exigencias. ¿Quién decide a qué velocidad deben hacerse las cosas?

Siéntate a comer tranquilo, que no se te van a ir los chivos.

Existe un “movimiento” internacional, el slow food (comida lenta), que se contrapone a la estandarización de la comida rápida o fast food y promueve el disfrute gastronómico a través de la recuperación de las recetas de la comida tradicional, la calidad y aprovechamiento de los ingredientes regionales en un platillo; sin menoscabo de la aplicación de técnicas culinarias modernas que ayudan a potenciar esos sabores originales. Ciertamente, la comida rápida ha venido a cubrir una necesidad impuesta por la acelerada vida cotidiana, pero también por ello se ha perdido el gusto por los platillos bien ejecutados, con ingredientes de temporada y producidos cerca de su lugar de consumo.

Harta química, mucha congelación y exagerada “refriteada”.

La misma rapidez que comporta el estilo de la comida rápida hace que los negocios que la expenden se abastezcan de alimentos congelados, empleo de técnicas de cocina perjudiciales, uso de aditivos químicos para conservar y asegurar la apariencia de los alimentos con lo cual, aparte de sus resultados malsanos, se consigue que las nuevas generaciones desconozcan cada vez más los platillos de la cocina tradicional que preparaban las abuelas, con ingredientes frescos y sabores más logrados. Piense usted en aquellos negocios que preparan alimentos con carne almacenada largo tiempo en congelación, el pollo igualmente congelado y con hormonas, el aceite reutilizado muchas veces y que solo se cuela para quitarle el cochambre acumulado, la inclusión de conservantes y saborizantes químicos para realzar un sabor “normalizado”, artificial, que dañan seriamente nuestra salud y sustituyen una comida saludable, tradicional, sabrosa, natural y seguramente más barata.

¡Que vivan la eficiencia y productividad!

Un acelerado y un pazguato son los puntos extremos de una idea antitética, reduccionista y manipuladora que trata de oponer la rapidez contra la lentitud, la eficiencia contra la ineficiencia. Eres eficiente si eres rápido e ineficiente si eres parsimonioso. Entonces ¿un eyaculador precoz es más eficiente que aquel que la lleva tranquila?

Economizar el tiempo y aprovecharlo productivamente es una de las recomendaciones y observaciones recurrentes que se escuchan en los medios de comunicación masiva, en algunos memes que pretenden ser provechosos y en voz de los santones de la tecnología que sientan sus reales en las “redes sociales” como couches, yutubers, tuiteros, feisbuqueros, instagrameros, cul… y demás fauna de la comunicación contemporánea. Siga los consejos que nos ofrecen para empezar bien el día, pero…si puede, trátelos de ajustar a su realidad.

—¡levántese temprano! ¡medite profundamente! ¡desayune ligero y saludable! ¡salga a hacer ejercicio! ¡báñese con agua templada! ¡escoja una ropa que combine! ¡tome una buena ducha! ¡escuche música “clásica”! ¡piense positivamente! Todo saldrá bien si usted lo permite, lo invoca y lo propicia con su actitud.

Por el contrario…

—¡Órale chamacos levántense, ya es hora! Vieja, ¿sobró algo de la salsa de chicharrón de ayer? ¡Chin…! —Vieeeja, se me acabó el agua caliente… ¿pos qué ya no tenemos gas? Le voy a “dar una vuelta” a mi camisa y a mi pantalón de ayer, porque ya no tengo ropa limpia. —Heriberto, bájale el volumen a la música, porque no te oigo. —¡Újule! voy a llegar tarde y el pin… de mi jefe “me la va a hacer cansada”.

Si te he visto… ni me acuerdo

Los recuerdos se logran afirmar en tiempo lento y se desvanecen con la rapidez. Por eso se dice que los pueblos no tienen memoria y que tienden a olvidar casi todo aquello que sucede, más aún si los sucesos ocurren en breve tiempo y en forma acelerada. Las evocaciones se ajustan a nuestras ideas y no importa si corresponden exactamente a la realidad que experimentamos, ya que se fosilizan y se convierten en verdades inamovibles, absolutas. De vez en cuando le sugiero meter el freno y desacelerar su vida, porque como decían las mamás “las prisas no son buenas” y eso de andar a trompicones trae sus riesgos. Muchos escritores han valorado la lentitud y algunos de los títulos sobre este tema son abiertos elogios a ésta, al ocio, a la pereza, etc. Bueno, como lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, para mí hay dos clases de personas que no puedo soportar, porque el solo intento es superior a mis fuerzas y estos son los ingratos y los “güevones”, no lentos sino zánganos.

¡ Párale a tu carro!

En el ámbito educativo ha surgido una propuesta del pedagogo, maestro rural italiano, Gianfranco Zavalloni (1957-2012) conocida como Pedagogia della Lumaca (“Pedagogía del caracol”) en la que se respetan los ritmos de desarrollo y aprendizaje de los niños, ideas que compartieron otros pedagogos anteriores y coetáneos a él. Dentro de sus estrategias didácticas de “ralentización” Zavalloni considera nueve reglas para resistir, desde la edad temprana y en la escuela, el ritmo acelerado del mundo occidental:

1) dedicar tiempo a hablar; 2) volver a la pluma y al tintero; 3) pasear, caminar y desplazarse a pie; 4) dibujar en vez de fotocopiar; 5) mirar las nubes en el cielo y mirar por la ventana; 6) escribir cartas y postales; 7) aprender a silbar; 8) cultivar un huerto

Esto podrá parecer ocioso, improductivo y transgresor para las normas de cualquier escuela, pero solo pensemos en lo que la educación pública en México exige a los profesores como atender a grupos de más de 40 alumnos, “cubrir” los programas educativos completos, pese a los numerosos días de “güeva” del calendario; hacer un copioso papeleo administrativo para que, con “evidencias”, se demuestre el cumplimiento de los objetivos de cada clase, tema y materia; no reprobar a ningún chamaco por burro que sea para promoverlo al siguiente nivel y mantener su “burrez” medular, al fin lo único que se necesita son “competencias” p´al mercado laboral. “Suerte te dé Dios, que el saber nada te importe”.

¡Pazguatos, cachazudos, lerdos, morosos, gaznápiros, aplatanados, tardos, remisos, pacienzudos, tortugas, “pies dormidos” y pachorrudos del mundo…uníos! Que el futuro está por alcanzar a los que llevan prisa, a los acelerados y a los veloces, los demás nos hemos quedado rezagados, pero tranquilos vemos pasar la vida mientras buscamos afanosamente las figuras que se esconden en las nubes y aquellas, luminosas como en un caleidoscopio, que se producen cuando apretamos fuertemente los párpados y retenemos por breves instantes las últimas imágenes captadas. Por eso les digo ufano: “Momento… que soy lento”.

