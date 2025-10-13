Modernizan lámparas a ritmo de dos por hora en Puebla; suman 14 mil 700 renovaciones durante el último año

El gobierno municipal de Puebla reportó un avance del 30 por ciento en la modernización del alumbrado público, pues alcanzó 14 mil 700 renovaciones en un periodo de un año, cifra que equivale a la reposición de dos lámparas cada hora.

El director de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, hizo énfasis en el alcance del programa, al subrayar que las acciones han beneficiado a cabeceras y colonias de las 17 juntas auxiliares, con una cobertura superior a 500 senderos urbanos, es decir, corredores mediante los que las personas se dirigen a sus casas, centros de trabajo o escuelas.

Las labores contemplan la sustitución progresiva de la tecnología obsoleta de Aditivos Metálicos Cerámicos (AMC) por focos LED, para tener impacto directo en la seguridad y la percepción de zonas más seguras para trabajadores, estudiantes y familias en general.

El director estimó que, de las 49 mil lámparas registradas en la ciudad, todavía restan 24 mil 500 que operan bajo esquemas antiguos y que serán sustituidas en la siguiente etapa del programa.

Gómez Medina explicó que la instrucción del alcalde José Chedraui Budib, quien firmó el contrato marco con la empresa Citelum para modernizar la totalidad de los puntos de luz y sumar otros tres mil adicionales, consistió en duplicar el alcance en comparación con el anterior gobierno.

Señaló que el programa centra la atención a escuelas, colonias y zonas no priorizadas en anteriores gestiones, mediante el concepto de “senderos de luz” que refuerzan los traslados escolares, laborales y comunitarios y los cuales suman 500, con los que se piensa reducir actos delictivos como asaltos y robos en espacios públicos.

La administración precisó que la meta final comprende 52 mil puntos de luz renovados e instalados al final de los tres años de gobierno de Chedraui Budib.