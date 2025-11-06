Jueves, noviembre 6, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Modelos de movilidad y alumbrado distinguen participación de Puebla en el Smart City de Barcelona

El alcalde de Puebla participó en diálogo sobre innovación y mejoramiento urbano

Patricia Méndez

En el marco del Smart City Expo World Congress, José Chedraui, presidente municipal de Puebla, compartió experiencias de gestión y modelos gubernamentales con especialistas y representantes de distintas ciudades del mundo durante mesas de diálogo y recorridos en el foro celebrado en la capital catalana.

El munícipe capitalino acudió acompañado por Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo, y accedió al intercambio internacional de estrategias enfocadas en tecnología para el desarrollo urbano. A través de exposiciones y ponencias, sostuvo la relevancia de los proyectos implementados en Puebla, como la estrategia Puebla Brilla, la modernización de semáforos y sistemas de movilidad avanzada, acciones que colocan a la ciudad en la conversación global de ciudades inteligentes.

Durante la jornada, Chedraui intervino en sesiones donde funcionarios, expertos y líderes sectoriales analizaron modelos exitosos aplicados a iluminación, seguridad y movilidad, subrayando el papel de la colaboración entre instancias municipales y estatales. Sostuvo encuentros para identificar soluciones tecnológicas de firmas internacionales y subrayó la coordinación constante con el gobierno estatal y el gobernador Alejandro Armenta para fortalecer el bienestar urbano y social en Puebla.

El congreso, bajo la consigna The Time for Cities, reúne entre el 4 y el 6 de noviembre a más de mil 100 expositores y una amplia delegación de países, quienes comparten su visión para transformar las urbes en espacios sostenibles, eficientes y habitables. La utilización de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la integración de buenas prácticas centraron los debates, orientados al aprovechamiento de todo el potencial tecnológico en la construcción de ciudades modernas.

