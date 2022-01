Modelos de democracia

Había una norma muy reveladora: los esclavos debían seguir siendo analfabetos. En el sur de antes de la guerra, los blancos que enseñaban a leer a un esclavo recibían un castigo severo. “Para tener contento a un esclavo —escribió Bailey más adelante— es necesario que no piense. Es necesario oscurecer su visión moral y mental y, siempre que sea posible, aniquilar el poder de la razón”. Esta es la razón por la que los negreros deben controlar lo que oyen, ven y piensan los esclavos. Esta es la razón por la que la lectura y el pensamiento crítico son peligrosos, ciertamente subversivos, en una sociedad injusta. Carl Sagan.

En nuestras sociedades se sigue debatiendo encarnizadamente el sentido político, económico y social que debe tener la democracia. En toda sociedad que presume vivir en democracia, pero su organización social se asienta en la división de clases económicamente diferenciadas por el contraste que representan la opulencia e indigencia en la vida de la población, el ejercicio de la democracia ha dependido de la interpretación que los gobiernos de los Estados den a este concepto para configurar el modelo de su democracia. La democracia en Grecia, cuya lengua dio la definición clásica -demos, pueblo, y kratos, poder o gobierno- como <<poder o gobierno del pueblo>>, se erigió sobre el cimiento económico que proporcionaba el esclavismo como modo de producción de los bienes necesarios para la subsistencia de su sociedad, hasta que fue borrada por las armas del imperio romano. Desde entonces quedó viva una interrogante, ¿por qué los esclavos, campesinos, y mujeres no eran considerados parte del pueblo siendo los que con su trabajo cotidiano proveían la existencia social?

En diciembre pasado Estados Unidos (EU) convocó a una Cumbre por la Democracia (Summit for democracy) bajo premisa de que: <<la democracia está en grave peligro en el mundo, incluso en Estados Unidos, y éste es el desafío que definirá nuestros tiempos>>. Considerando que EU ha sido el país que ha dedicado su política, economía y armamentismo a la tarea de imponer un modelo de democracia a otros países del mundo bajo su hegemonía política, el mensaje tiene significado de alerta especialmente para ellos. Aunque su democracia no vive los mejores momentos, ni es apreciable artículo de importación, el presidente Biden anuncia que EU va a liderar la lucha por la democracia <<en el mundo>>. La pregunta básica es, ¿quién lo pidió? El 6 de enero de 2021, ocurrió un hecho histórico por insólito: el asalto al Capitolio <<Se habla de quienes invitaron, promovieron y planearon el intento de interrumpir el proceso constitucional, frenar la certificación de los resultados de la elección y mantener al mandatario derrotado en el poder>> perpetrado por fuerzas derechistas seguidoras del ex presidente Donald Trump, acusando la existencia de un gran fraude en la victoria electoral del demócrata Joe Biden, que resquebrajó los fundamentos del modelo de democracia estadunidense: el derecho al voto y la transmisión pacífica del poder presidencial.

Al cumplirse el primer aniversario de ese suceso, considerado un intento de golpe de Estado, se observa que las mayores amenazas contra la democracia de EU provienen del interior de su sistema político. La violencia que promueven los supremacistas blancos amenaza ser convertida en guerra civil estratégica para la reconquista del poder político nacional. El ex presidente James Carter advierte: <<nuestra gran nación ahora se tambalea en el precipicio de un abismo cada vez más profundo. Sin acción inmediata, estamos en riesgo genuino de conflicto civil y de perder nuestra preciada democracia>>. La elección presidencial de 2020 evidenció tres debilidades en esa democracia: el voto popular indirecto, que no elige al presidente sino a un colegio electoral; la existencia de sólo dos partidos políticos, el demócrata y el republicano; y la inexistencia de un marco constitucional regulador de la transmisión pacífica del poder presidencial. En el primer año de gobierno de Biden, los republicanos se han dedicado a explotar e intensificar esas debilidades. David Brooks, corresponsal de La Jornada, dice <<La amenaza de violencia política, incluso armada, es abierta y explícita, difundida de forma cotidiana en redes sociales, radio, televisión por fuerzas derechistas cobijadas por un Partido Republicano ahora subordinado a Donald Trump y sus aliados>>.

El FBI indica que sus investigaciones sobre extremismo violento dentro de EU se duplicaron en los últimos 18 meses llegando a 2 mil 700 casos abiertos, en su mayoría de agrupaciones supremacistas blancas, representando la mayor amenaza al gobierno establecido. La policía del Capitolio registra casi 9 mil casos de amenazas contra legisladores en 2021. Y, los gobiernos republicanos de los estados han impulsado leyes para dificultar el voto en 19 de ellos, y hay decenas de proyectos de ley pendientes para suprimirlo en otras 22 entidades. No son, entonces, amenazas contra la democracia que provengan del exterior sino, ya, una forma de hacer política basada en la violencia en ese país. La violencia que desconoce el voto como mecanismo de elección de los gobernantes y sentido de dirección de gobierno; que acusa de fraude electoral por consigna; que pugna por la supresión del voto de minorías raciales, migrantes y pobres; que intimida a los legisladores, y llega a la ejecución de acciones criminales con el manifiesto propósito de recuperar el cargo presidencial perdido en las urnas, es la forma de hacer política que busca encumbrar a plutocracias u oligarquías que se atrincheran en la democracia, liberal o neoliberal, que prescinde del pueblo.

¿Hay un solo modelo de democracia? Considerando que los pueblos son histórica, geográfica, y culturalmente distintos; que cada uno, atendiendo a sus características sociales, luchas históricas, y circunstancias políticas y económicas, construye una democracia; la respuesta es no. La democracia no puede ser impuesta por grupos internos, o por otros gobiernos, que la invoquen en nombre del pueblo, pues la imposición sojuzga, destruye la democracia, e instaura la tiranía. La elección por la jefatura del Estado representa, en cada nación, el juego de dos proyectos de país que responden a la división de la población en dos clases sociales económicamente diferenciadas por su modo de vida: <<A escala global, la mitad más pobre de la población mundial posee apenas 2 por ciento del total de la riqueza. En contraste, el 10 por ciento más rico acapara 76 por ciento. África y América Latina son las regiones donde se observa la mayor desigualdad>>. No hay, pues, un problema de comprensión temática sobre la democracia sino el choque entre dos visiones sociales encontradas, definidas por intereses económicos contrapuestos, cuya respectiva defensa modela el sentido de la democracia de distinta manera. Hay países en que las élites adineradas apoyadas por EU han impuesto, mediante violentos golpes de Estado, gobiernos distintos a los que los pueblos eligieron con su voto: Chile, Honduras, Bolivia, Paraguay. En otros, las élites han recuperado el poder presidencial por vía electoral: Brasil, Ecuador, Uruguay. La diferencia está en la disputa por el procedimiento de acceso al poder público donde el democrático debe basarse, sin duda, en el voto libre informado y pacífico directo en las urnas, que descarte las vías golpistas. Los procedimientos de revocación de mandato tienen por objetivo prevenir y erradicar el golpismo.

Para construir democracia, cada pueblo -entendido como colectividad de personas que pertenecen a las clases sociales trabajadoras en contraposición a las pudientes- debe saber qué tipo de sociedad quiere formar y vivir. La experiencia del mundo indica que la democracia liberal florece en sociedades donde la violencia es método privilegiado de acopio de la riqueza económica: <<…los grandes grupos de la economía criminal son el lado oscuro de la globalización capitalista…el mundo del crimen organizado y de las mafias es el mundo del dinero y los intereses económicos, del poder y el secreto, y lejos de resultar una anomalía, la criminalidad se ha instalado en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos; no es un fenómeno aislado de la sociedad>>. (Carlos Fazio, Plutócratas y populistas, Grijalbo, 2021). Cuya permanencia reclaman los ideólogos de la “necesidad de la desigualdad para el progreso de las sociedades”. Democracia significa que la población debata y defina la totalidad del sistema: estructura jurídica, régimen político, sistema de vida, y conjunto de valores morales que le den identidad cultural. Esta posibilidad no radica en las élites dado que sus propósitos son: mantener el control político de los pueblos, el dominio y explotación de las riquezas naturales de sus territorios, y esclavizar el trabajo de la población con la finalidad de acumular riquezas; en suma, impedir la democracia. El pueblo estadunidense debe resolver el diseño de su democracia y, su gobierno, dejar que los demás pueblos hagan lo propio. Es la única posibilidad que el mundo tendrá para evitar nuevas guerras.