El MNFM propone un paseo vívido por la locomotora de vapor Coahuila y Zacatecas

A más de 110 años de construida, la locomotora de vapor Coahuila y Zacatecas “CyZ10” se estacionó en la segunda sección del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) para ser visitada, recorrida y gozada por el público que imagina los viajes que esta máquina hizo por el país.

Como parte del Día de trenes, la nueva propuesta del museo para que los visitantes puedan conocer de manera vívida parte de su colección, este fin de semana el vapor de la máquina se extendió por encima de la locomotora fabricada en 1908 por Baldwin Locomotive Works que recientemente fue restaurada por el MNFM.

A través de visitas guiadas caracterizadas a cargo de tres personajes ataviados como hace un siglo, el público pudo conocer cómo y quiénes eran los usuarios que se transportaban a través de los trenes y los servicios que se prestaban.

En este caso, explica uno de los personajes vestido como un ferrocarrilero, la locomotora de vapor Coahuila y Zacatecas fue una máquina que perteneció a los Ferrocarriles Nacionales de México, dando servicio a diversas líneas y en particular entre estos dos estados del país.

“Fue una locomotora que fue utilizada en diversos momentos de la historia transportando a trabajadores, personas de la clase alta de entonces y del pueblo que viajaba llevando sus productos”, dijo con su clásica vestimenta de mezclilla y su pañuelo rojo al cuello.

La locomotora, abona el personaje de “Alfonso Riva Palacio, un caballero porfiriano”, dejó de rodar debido al cambio de vías que pasaron de ser angostas de 94 centímetros a anchas con 1.34 metros.

Su restauración, explica Eugenio Cruz, miembro del departamento de Restauración que dirige Bruno Wilson, atendió los daños que provoca el tiempo y el estar a la intemperie.

“Todas las máquinas deterioradas reciben ese mantenimiento. A su pintura, a los vidrios y a su madera”. Indica que la máquina se compone por su locomotora y su tender -que es de donde se “alimenta” la locomotora-, con un peso que supera las 60 toneladas, y que en sus corridas alcanzaba hasta 70 u 80 kilómetros de velocidad.

A la locomotora de vapor Coahuila y Zacatecas la acompañan los coches NdM962 y NdM966 hechos en madera, para el transporte de personas que buscaban viajar a bajo costo. Fueron construidas en 1935, mismas que en sus últimas épocas viajaron en el ramal Oriental-Teziutlán dando servicio a Ferrocarriles Nacionales de México, y llegaron al museo en abril de 1989.

Día de trenes tendrá otra visita programada para los próximos domingos 22 y 29 de mayo, de 12 a 15 horas, como parte del programa de aniversario que el MNFM preparó en el marco de su 34 aniversario, pues fue un 5 de mayo de 1988, en el 126 aniversario de la batalla de Puebla, cuando el recinto se inauguró por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, teniendo por sede la antigua estación del Ferrocarril Mexicano que a su vez fue inaugurada en 1869 por el presidente Benito Juárez.

El programa de aniversario festeja al MNFM como un espacio dedicado a la conservación, preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural ferrocarrilero. En él, se contempla la proyección del documental Esperanza, las vendedoras del tren, filme que invita a viajar por la historia del municipio de Esperanza y de las mujeres que generaron una importante economía basada en la vendimia de comida en las estaciones del tren.

El documental se transmitirá este lunes 9 de mayo a las 18 horas como parte de las actividades del programa Cinco de Mayo 160th Anniversary – Puebla in the US en el Instituto Cultural Mexicano de Washington, D.C. y el sábado 21 de mayo a las 19 horas en el propio museo ubicado en la calle 11 Norte 1005, en el Centro Histórico de Puebla.

De igual forma, se llevarán a cabo varias presentaciones editoriales: del libro Colima, de católicos descontentos a insumisos cristeros (1926-1929), el martes 17 de mayo, a las 12 horas; y El riel de la memoria. Testimonios sobre la vida ferrocarrilera, el jueves 26 de mayo a las 13 horas.

El MNFM se sumará también al Día Internacional de los Museos que se conmemora el 18 de mayo, por lo que ese día se abrirá al público de manera presencial la exposición Armoncito, una vida sobre rieles, una muestra fotográfica que reconoce el valor de los trabajadores del riel.

En ese contexto, el museo adscrito a la Secretaría de Cultura federal participará en la Noche de museos del sábado 21 de mayo con Acceso total, un programa de actividades de difusión y acercamiento a las colecciones y acervos que resguarda, y que en esa ocasión mostrará algunas piezas que han tenido procesos de restauración.