El MNFM alista el Encuentro de productores de radio para las infancias para repensar su quehacer

En México, existen casi 20 millones de niños de cuatro a 12 años de edad, que significan el 16 por ciento de la población. Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) señalan que solamente un tres por ciento del público infantil escucha la radio, pues existe una preferencia por ver televisión, videos en YouTube o televisión de paga. Incluso, no existe una emisora en todo el país que en frecuencia modulada o en amplitud modulada tenga un corte infantil en su totalidad.

No obstante, para no ver a la radio de manera “nostálgica” o dejar de mirar lo que pasa en lo rural, donde la radio sí sigue siendo parte fundamental de la comunidad, lo mismo que las radios comunitarias, educativas y sociales, así como para repensar la idea de la radio no sólo como una caja tecnológica de resonancia sino como un lenguaje usado desde hace más de un siglo para comunicar, se hará el cuarto Encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe.

Iniciado desde el 7 de agosto, pero con una jornada preparada del 25 al 28 de agosto, el encuentro es organizado por Radio Educación, el colectivo Subterráneos, la asociación civil Redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad, la Red de comunicadores Boca de Polen, y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Cultura, ambos del gobierno de Puebla, el ente encargado de dotar el único recurso al proyecto: 70 mil 200 pesos.

Mediante una conferencia de prensa virtual, el director general de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, refirió que el Encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe es una forma de demostrar que “el medio sigue siendo fundamental y vital” para comunicar.

Echando mano de una anécdota ocurrida hace casi un siglo en la radio mexicana en el cual la radio se concebía como un medio de información y educación para los niños, el funcionario federal consideró que ahora, frente a la pandemia del Covid-19, la radio sigue siendo un medio fundamental para la educación a la distancia.

En ello, coincidió Teresa Márquez Martínez, directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) y el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, para quien la radio siempre ha estado presente, pues aquellas radios educativas, comunitarias y rebeldes, han abierto el diálogo y dado la voz, a la par de que han ayudado a recuperar espacios de pertenencia y hacer espacios de comunidad.

“Es un medio para facilitar el acceso a las personas a las manifestaciones culturales, a través de su contenido, a la par de que las involucra en proyectos que estimulan su creatividad”, señaló en la videoconferencia.

Márquez Martínez recordó que el MNFM, desde hace 15 años, ha desarrollado diversos proyectos radiofónicos para generar espacios de participación y orientados a la valoración del patrimonio ferroviario de México, como lo han sido Viajeros a bordo, el Tren de la palabra o el Vagon Sound System.

Acompañada de Alfredo Duarte, jefe de área de Grupos específicos de la SC de Puebla; Carlos Vaca, de la red de comunicadores Boca de polen; y Hugo Cabrera, de Subterráneos Cultura y Rock, refirió que desde el inicio la radio permitió a los viejos ferrocarrileros hacer una “mancuerna valiosa” con los niños.

Por tanto, concibió que el cuarto Encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe será un espacio pertinente para que dialoguen productores, creadores, investigadores y gestores de la radio infantil.

Las actividades académicas del encuentro se llevarán a cabo del 25 al 28 de agosto en torno a tres temáticas: La función social de la radio, con experiencias radiofónicas que promueven el derecho a la información, la opinión, el diálogo y la participación de niños; Colaboración, ciudadanía y resistencia, donde se abordarán las experiencias de producción radiofónica infantil, desde las emisoras independientes, operadas por comunidades y/o colectivos; y Educación, cultura y creatividad, a partir del cual se expondrán las iniciativas que reconocen y promueven la diversidad cultural, el potencial creativo de los menores, así como su derecho al esparcimiento y la recreación.

Habrá tres charlas magistrales a cargo de Gabriel Sosa, así como de José Ignacio López Vigil, un radialista cubano reconocido en el mundo, que ha trabajado con las radios comunitarias, y de Antonio Rodríguez Frino, coordinador nacional de Alas y raíces.

Asimismo, siete conversatorios con productores, investigadores y gestores de Argentina, Brasil, Ecuador, Puerto Rico, Uruguay y México; a los que se sumarán especialistas de estados del país como Jalisco, Morelos, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla.

Productores de radio infantil serán parte del Radiotón, un maratón de producciones radiofónicas infantiles que se transmitirá en vivo a través de Radio Educación (CDMX), SEP Radio (Puebla), Radio Universidad (Guadalajara), Código Ciudad de México, entre otras emisoras, el sábado 29 de agosto.

La parte musical estará a cargo de las presentaciones de Tu Rockcito (Colombia), Lechuga mecánica (Chile, México) y Nacho Pata (Puebla), con la producción de Daniel Cadena.

La programación se consulta en museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx El encuentro se podrá seguir en Facebook y Twitter del MNFM, así como en la plataforma Contigo en la distancia: https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/