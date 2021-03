En la Mixteca hay trasiego de drogas, los grupos criminales operan bajo la fachada de autodefensas, indica Miguel Barbosa

En la Mixteca poblana hay trasiego de drogas y grupos delictivos con fachada de autodefensas, que probablemente estén involucrados con autoridades de los municipios, sostuvo el Luis Miguel Barbosa Huerta.

El 10 del presente mes, integrantes de bandas delincuenciales atacaron de forma directa con armas de fuego una patrulla en la que dos policías estatales se trasladaban, en los límites de los de Jolalpan y Teotlalco, en la citada región del estado de Puebla.

El mandatario comentó, en conferencia de prensa, que la situación en esa demarcación se complicó con el asesinato de los uniformados, pero aseguró que no toda región es conflictiva.

“Hoy se complicó la zona que tiene que ver con Jolalpan porque es un municipio colindante con Morelos, con Guerrero, hay el trasiego de droga, el involucramiento de grupos que bajo la fachada de ser rondas ciudadanas o lo que se conoce las autodefensas famosas, son grupos delincuenciales, donde puede haber involucramiento de autoridades municipales y que pronto lo vamos a resolver, por lo demás no existe una condición de peligro para la gente”.

Pidió no ver a la Mixteca con un grave conflicto en inseguridad o que esté “incendiada”.

La mayoría de la gente, aseveró el titular del Poder Ejecutivo, vive en paz y bien.

Morena en Puebla no ha evolucionado: Barbosa

En un contexto donde continúa la pelea por candidaturas del Movimiento de Regeneración Nacional en esta entidad federativa, Luis Miguel Barbosa opinó que este partido político no ha evolucionado.

Recordó que antes de ser candidato a gobernador, convocó a una mesa de diálogo con todas las corrientes para formar una propuesta incluyente y actualmente, aseveró, eso no existe.

“Cuando yo vine hace casi tres años como Coordinador Estatal de Organización, un estatus previo para ser candidato, hice una mesa completa, donde no faltaba nadie y tomamos decisiones y se constituyó una propuesta plural de todas las fuerzas políticas de Morena, hoy no existe eso, eso sí se los digo. Lo lamento mucho, no ha evolucionado, no hubo una evolución, tendrá sus costos o tendrá sus beneficios, depende de cómo se vean las cosas, eso depende del tamaño del pensamiento del que está actuando”.

El mandatario estatal sostuvo que independientemente de quienes sean los nuevos diputados, él trabajará con el Congreso del Estado.