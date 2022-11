Con su mirada puesta en la producción local celebrarán el noveno festival Cinetekton

Durante nueve días, 43 largometrajes y cortometrajes internacionales, nacionales y poblanos, talleres especializados y dirigidos a las infancias, espacios de reflexión en torno al cine y la ciudad, eventos especiales de cine expandido, entre otros actos, darán forma al Festival Internacional de Cine y Arquitectura Cinetekton 2022.

El festival, que se llevará a cabo del 10 al 19 de noviembre, llega a su novena edición persiguiendo su objetivo de ser un proyecto cultural de divulgación, formación y promoción de la cinematografía local, nacional e internacional que muestra interés por temas relacionados con la ciudad, urbanismo, movilidad, arquitectura, sociedad, historias barriales y de comunidad. Asimismo, busca poner en valor el trabajo de los hacedores del cine en sus distintas actividades y especializaciones, así como fomentar el diálogo sobre urbanismo, resiliencia, movilidad, arquitectura, espacio público y la ciudad.

En esta edición, el festival se realizará en espacios de la ciudad de Puebla como Casa Puebla, el Teatro de la Ciudad, la Cinemateca Luis Buñuel, Musa, el zócalo, el centro cultural Nopalli, el Museo Amparo, la Casa Tripulantes, el auditorio parroquia de Analco y las Salas de cine del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la UAP. De igual forma, el festival Cinetekton llegará a la ciudad de Tehuacán a través de las proyecciones que se realizarán con el apoyo de Cine Inminente, en Mientras Espero Foro & Café.

A los espacios de proyección, se suma el canal 18.1 de TV BUAP donde se transmitirán del 14 al 17 de noviembre a las 21 horas, los trabajos de creadores poblanos como Juan Manuel Barreda, Jorge Rojas Tzompa, Jorge Enrique González Venegas, David Alexis Jainz Aguiñaga, Carlos Trujano, Sebastián Dussin, Arturo Reyes, Gerardo García León, Marce D’Agostino, Anette Diep, Alejandra Bucio y Marlem Mújica.

Cinetekton 2022 presenta dos espacios de diálogo, experimentación y reflexión. El primero de ellos, el Foro Contextos y retos de nuestro cine, se llevará a cabo del 12 al 17 de noviembre en la Cinemateca Luis Buñuel y en la Sala 2 de las Salas de Cine del CCU, un espacio donde profesionales de la realización, distribución, dirección de festivales e investigación, dialogarán en torno a la industria cinematográfica local y nacional con el objetivo de dilucidar sobre las estrategias para la formación de públicos y acercamiento con las audiencias.

El segundo espacio, se denomina ARQLAB y busca abordar a la arquitectura a partir el encuentro de especialistas dedicados al desarrollo de las ciudades y los territorios, que dialogarán sobre prioridades, desafíos y problemas urbanos actuales. Entre sus actividades se encuentran charlas sobre mujeres y territorio, el museo y la periferia; la proyección de Best in the World (Hans Christian Post, 2022), copresentada con ARKMagazine, la proyección de cortos experimentales de Elihú Ponce, María José Benítez, Josué Hermes y Jenny Zayas, que se complementarán con jam’s, performance e instalaciones; y finalmente un Film-performance que mezclará el cine con la música, el noise y la danza aérea, a beneficio del Ecorefugio Quetzalli.

Ente las proyecciones destacan la función inaugural Puebla. Sinfonía Inaudible, de Juan Barreda Ruiz en el Teatro de la Ciudad; la función al aire libre de Push, de Fredrik Gertten en el zócalo de la Ciudad; la proyección de los cortometrajes generados en el Taller de Cine para las Infancias, en el Teatro de la Ciudad; así como la función de clausura en el Teatro de la Ciudad de Nosferatu, la clásica de Friedrich Wilhelm Murnau, de 1922, que será musicalizada en vivo por Alex Cuervo y Chario Manez.

Cabe destacar que este año, Cinetekton celebrará la producción cinematográfica de la entidad a través de una selección de largometrajes que se han filmado en la ciudad de Puebla y el estado, como lo son Tierra de ladrones (Josue Hermes, 2010), Todos hemos pecado (Alejandro Ramírez, 2010), Sanctorum (Joshue Gil, 2019), 90 días para el 02 de julio (Rafael Martínez, 2021); así como la ya mencionada Puebla. Sinfonía Inaudible. Dicho renglón incluye además proyecciones y la presentación del libro homónimo Apuntes sobre el Documental una década después, con la participación de Juan Manuel Barreda, Eduardo Sabugal, Pau Montaugud y Enrique Ceballos en la Cinemateca Luis Buñuel.

La información completa está en https://www.facebook.com/Cinetekton/