Mirada Ferroviaria plantea un giro al relato y pone en el centro a las mujeres

En su número 48, la revista digital Mirada Ferroviaria plantea un giro al relato para poner en el centro a las mujeres visibilizando sus roles como trabajadoras, historiadoras y, sobre todo, como protagonistas de las transformaciones sociales que el tren impulsó.

La edición física de esta publicación del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (CNPPCF) cuyo propósito es divulgar investigaciones sobre el ferrocarril desde una perspectiva multidisciplinaria, será presentada el viernes 26 de septiembre a las 11 horas en el Auditorio Leticia Gamboa Ojeda, del edificio Aduana Vieja de la BUAP.

Denominado Mujeres en entornos ferroviarios, el número es resultado de la colaboración y el trabajo de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, mejor conocida como Rimfe, enfocada en visibilizar el trabajo y la trayectoria de las mujeres dentro de dicho ámbito, primordialmente ocupado por hombres.

En dicha edición participan también miembros del Seminario Permanente de historia, tecnología y cultura Industrial, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la misma universidad.

En la presentación del número 48, la investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, Diana Hernández Suárez, apunta que “tiene la finalidad de conjuntar la visión multidisciplinaria de un grupo de estudiosos dedicados al análisis de la cultura tecnológica construida en torno al ferrocarril”.

Acota que “si bien no se trata de un número conformado completamente por perfiles femeninos, sí se busca darle prelación a la perspectiva de género, a la visibilización de las mujeres en entornos ferroviarios y sus respectivas representaciones culturales, políticas y sociales”.

Ello, continúa la filósofa de formación, porque las “nuevas formas de sociabilidad que implicó el ferrocarril trajeron consigo una serie de transformaciones sobre la vida de todas las personas”.

Considera que las mujeres “han sido obviadas de la historia social de los ferrocarriles en la medida en que la misma proyección histórica se ha dado a partir del estudio de la economía general, la expansión de redes y de la infraestructura”; por tanto, destaca que en ese aspecto “radica la importancia del número 48 de Mirada ferroviaria, pues enfatiza el lugar de las mujeres en diferentes ámbitos, no sólo como acompañantes de los ferrocarrileros, no sólo como secretarias, maquinistas, trabajadoras, historiadoras, sino también como estudiosas”.

En el número más reciente de Mirada Ferroviaria participan, en la sección Estaciones, Luisina Agostini con el texto Mujeres en entornos ferroviarios: estado de la cuestión; Kate Reed, con Derechos del trabajo: Rosa Baños Pool y las ambigüedades de las labores femeninas en los ferrocarriles mexicanos; Solange Godoy, con Ferroviarias ilustres. Mujeres guardabarreras en las memorias locales de General Rodríguez (Argentina) y Pinto (España); Amaya Pavez Lizarraga, con Mujeres en ferrocarriles de Chile: omisión en un gran relato; y Karen Elizabeth Flores Bonilla con el texto “¿Qué haríamos con los cabellos largos?”: una ruptura del discurso patriarcal en la revista Ferronales.

Mientras que en la sección Tierra Ferroviaria, aparecen los textos Mujeres en entornos ferroviarios: presentación del proyecto y primeros resultados, de Isabel Bonilla; y Huellas del trabajo femenino en los ferrocarriles mexicanos, escrito por Patricio Juárez Lucas y Román Moreno Soto.

En el caso de Cruce de caminos, aparecen los textos de Aide Flores Ortiz, con ¡No se bajen la enchilada a golpes de pecho! “Las enchiladoras del tren” – Tepa el Chico; Lizbeth Celaya Vargas, María Teresa Ventura Rodríguez y Carlos Montero Pantoja, con el texto De los imaginarios a la puesta en valor: la propuesta ciudadana del paisaje patrimonial de una ruta cultural ferroviaria.

En Vida Ferrocarrilera, aparecen las entrevistas a Gabriela Zegarra, gestora del patrimonio ferroviario en Perú, realizada por Luisina Agostini; a Lucina Rangel Vargas, jefa del Departamento de Monumentos Históricos del CNPPCF, hecha por Patricio Juárez Lucas; a Luz Carregha Lamadrid, a cargo de Yazmin Yolanda Sandoval García; a la ex ferrocarrilera María del Carmen Caballero Escobar, realizada también por Patricio Juárez; y a Migdalia González Ruiz, hecha por Robert Alegre.

El número 48 cierra con la sección Silbatos y palabras con el texto Un momento en la búsqueda de la modernidad mexicana: entre trenes y teatros, realizado por Raquel Velasco, además de las secciones permanentes Archivo Histórico, Biblioteca especializada, Fototeca, Planoteca y Almacén de colecciones.

Destaca que la revista Mirada Ferroviaria, creada en 1999 y disponible en línea desde 2007, busca fortalecer los lazos con la comunidad académica, instituciones y el público en general, a la par de que promueve la difusión de documentos resguardados en los acervos del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, ubicado aquí en Puebla, facilitando el acceso al conocimiento sobre la historia y el patrimonio ferrocarrilero.

La presentación editorial será el viernes 26 de septiembre a las 11 horas en el edificio Aduana Vieja, ubicado en la 2 Oriente 409, en el Centro Histórico de Puebla.

