Ministro israelí de Finanzas dice que ya dialoga con EU para repartirse Gaza

La Jornada
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseguró que la franja de Gaza es una “bonanza inmobiliaria” y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre cómo dividir el enclave costero después de la guerra, reportó este miércoles The Times of Israel.

Hay “una bonanza inmobiliaria” en Gaza que “se paga sola” y “ya comenzamos las negociaciones con los estadounidenses”, declaró el ministro de extrema derecha en una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv.

“Hemos invertido mucho dinero en esta guerra. Tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes”, afirmó Smotrich, y añadió que “la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya fue realizada. Ahora solo falta construir”.

El presidente Donald Trump, ha hablado en ocasiones de su deseo de convertir la franja de Gaza en una “Riviera” controlada por Estados Unidos, una medida que alentaría a gran parte de la población palestina a irse después de la guerra.

El mes pasado, The Washington Post informó que la administración Trump estaba considerando una propuesta para la reconstrucción de posguerra de Gaza que pondría a la Franja bajo control estadounidense durante una década y pagaría a aproximadamente una cuarta parte de su población para que se reubicara, muchos de ellos de forma permanente.

