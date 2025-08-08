Viernes, agosto 8, 2025
Militares venezolanos rechazan acusaciones de EU y reafirman lealtad a Maduro

La Fuerza Armada venezolana también anunció que se declara "en alerta permanente para enfrentar, combatir y neutralizar cualquier acción que atente contra la estabilidad y paz de los ciudadanos, así como la salvaguardia del territorio". Foto Ejército Bolivariano
La Jornada

Caracas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó hoy viernes el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de incrementar la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro y ratificó lealtad a su Presidencia.

En un pronunciamiento leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la FANB calificó la medida estadunidense de “fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas”, que representan un acto de “injerencismo en los asuntos internos de la nación” y violan el derecho internacional.

“Ratificamos en consecuencia, la lealtad absoluta y apoyo irrestricto a nuestro Comandante en Jefe, cuya integridad defenderemos ante cualquier amenaza externa o interna”, subrayó Padrino López.

La Fuerza Armada venezolana también anunció que se declara “en alerta permanente para enfrentar, combatir y neutralizar cualquier acción que atente contra la estabilidad y paz de los ciudadanos, así como la salvaguardia del territorio”.

Sobre las menciones de Estados Unidos acerca de presuntos nexos del Gobierno venezolano con cárteles del narcotráfico, Padrino López lo tildó como “una farsa” y recordó que la FANB y los diferentes cuerpos de seguridad del país sostienen “una lucha frontal contra este terrible flagelo”.

Te puede interesar: Eleva EU recompensa por Maduro a 50 mdd y lo liga con el cártel de Sinaloa

En esa línea, resaltó que desde 2012 se han neutralizado en Venezuela 398 aeronaves relacionadas con el narcotráfico y tan solo en lo que va de 2025 se han incautado más de 51 toneladas de droga.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es una organización de mercenarios, la dignidad y el honor militar son valores imponderables”, enfatizó.

El jueves, el fiscal estadunidense, Pam Bondi, anunció que se incrementó a 50 millones de dólares la “recompensa” para quien ofrezca datos que conduzcan a la captura del presidente Maduro.

